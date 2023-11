Alors que la hype autour de lui ne diminue pas, Victor Wembanyama va vivre l’un des grands moments de sa jeune carrière NBA. Cette nuit à 1h30, le géant tricolore sera sur le parquet du célèbre Madison Square Garden pour y défier les New York Knicks.

Si Las Vegas (avec sa double opposition face à Scoot Henderson) est l’endroit où Victor Wembanyama s’est vraiment fait connaître aux US, c’est du côté de New York que l’histoire NBA de Wemby a vraiment débuté. On parle bien sûr de l’arrivée de Wembanyama chez l’Oncle Sam en juin dernier avec une invitation pour aller voir les Yankees avant de rejoindre le Barclays Center pour la Draft NBA et sa première place historique (pour un Français) à la cuvée 2023.

Quelques mois plus tard, on n’est plus dans le strass de la Draft mais bien sur les parquets NBA et Wemby va enfin pouvoir découvrir le plaisir de jouer à la Mecque du Basket, le Madison Square Garden. La salle des Knicks est peut-être l’enceinte la plus prestigieuse de la NBA et c’est surtout le lieu de certaines perfs de légende. Michael Jordan, Kobe Bryant, Stephen Curry, LeBron James, les stars NBA ont toujours apprécié venir régaler devant le parterre de célébrités de la grosse pomme.

Au tour de Victor Wembanyama de découvrir cette ambiance mythique et quelque chose nous dit que les fans de New York vont faire du bruit pour la venue de l’un des visages du futur en NBA. Peut-être même qu’on aura le droit au désormais classique “Hey Wemby, dont you regret not coming to the Knicks ?”. Côté terrain, l’Alien aura l’occasion de croiser Evan Fournier, même si celui-ci devrait rester au bout du banc de Tom Thibodeau.

Après l’entrainement des Knicks ce mardi, le coach de New York a loué les qualités de Wemby et il s’attend à le voir avoir un gros impact sur le terrain. Des propos rapportés par Peter Botte du New York Post.

“Il [Wembanyama, ndlr] a été très impressionnant. Il est évident qu’il était très attendu à son arrivée et il a été à la hauteur. Il est unique, évidemment par sa taille, mais aussi par tous ses aspects : son comportement, ses compétences, la façon dont il interagit avec ses coéquipiers, la façon dont il rend les autres meilleurs. Et puis cette taille. Cela fait beaucoup.” – Tom Thibodeau

Après une sale défaite face aux Pacers au dernier match, les Spurs auront sûrement à cœur de montrer un autre visage ce soir. Victor Wembanyama reste aussi sur une sortie discrète avec “seulement” 13 points, 10 rebonds et 2 contres (3/12 au tir). On espère qu’il aura l’occasion d’avoir un peu plus la balle en main qu’au dernier match pour sa première au Garden. Cette salle a permis à certains joueurs de bâtir leur renommée, au tour de Wemby de briller sur la plus belle scène de la NBA.

