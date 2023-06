Accueilli comme une rock star à son arrivée à New York, Victor Wembanyama enchaine les invitations à 24h de la Draft. Les New York Yankees l’ont invité à lancer la première balle avant leur match la nuit dernière.

Même pas encore en NBA mais déjà une célébrité notre Victor Wembanyama national. À quelques heures d’être choisi par les Spurs en numéro un de la Draft 2023, Wemby attire toutes les caméras de Big Apple. La nuit dernière, il a continué son opération séduction chez l’Oncle Sam en étant invité à lancer la première balle avant la rencontre entre les Yankees de New York et les Mariners de Seattle.

Wemby in the building. #RepBX pic.twitter.com/NhMMaDiGNm

— New York Yankees (@Yankees) June 20, 2023

Avant cela, l’ancien intérieur des Mets avait pu voir que le métro newyorkais, qu’il prenait pour la première fois, n’était définitivement pas adapté à quelqu’un de sa taille.

Come along as Wemby rides the subway for the FIRST TIME to throw out the first pitch at Yankee Stadium! 🚊 pic.twitter.com/ppOpavNOvT

— NBA (@NBA) June 20, 2023

Tenue des Yankees sur le dos et applaudi par les spectateurs du Yankee Stadium, Victor Wembanyama a donc pu le temps d’un lancer se reconvertir dans l’un des autres sports majeurs chez l’Oncle Sam. Si la perf ne restera pas dans les mémoires, on retiendra surtout l’honneur accordé au jeune talent tricolore. C’est pas le genre d’invitation qu’on reçoit tous les quatre matins.

Victor Wembanyama’s first pitch was a bit outside 😅 @yankees | @vicw_32 pic.twitter.com/4UXuHuN3Jr

— SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2023

À noter que la franchise de New York avait carrément filé le maillot d’une de ses légendes pour l’occasion, le numéro 5 (retiré par les Yankees) de Joe DiMaggio. Un joueur décédé à l’âge de 84 ans en 1999, soit… 5 ans avant la naissance de Wemby.

Thanks to 2023 @NBA Draft Prospect Victor Wembanyama for throwing out tonight’s ceremonial first pitch 🙌 pic.twitter.com/ZRzPP67hTO

— New York Yankees (@Yankees) June 20, 2023

Source images : @Yankees