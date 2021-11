La semaine des Français en NBA : Nicolas Batum de retour en grande forme, Kawhi Leonard peut bien prendre son temps

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Evan Fournier dans le dur, Rudy Gobert qui ralentit un chouïa la cadence, Nicolas Batum et Frank Ntilikina qui se montrent, et pour le reste merci de faire l’effort de lire les lignes suivantes.

# Evan Fournier

Finies les fastes de l’arrivée en ville et d’un incroyable (tout) début de saison, Evan est rentré dans le rang, il est rentré dans le dur. La bonne nouvelle ? C’est qu’il est aujourd’hui l’un des leaders d’une franchise solide, qui nourrit de vraies ambitions, et qui n’attendra donc pas de son Français qu’il en claque 30 tous les soirs. Et vous, vous préféreriez tourner à 20 points à Orlando ou 15 à New York ?

Knicks vs Raptors : 12 points à 5/13 au tir dont 2/7 du parking et 0/2 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 25 minutes

Knicks @ Pacers : 14 points à 5/12 au tir dont 1/5 du parking et 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal en 29 minutes

Knicks @ Bucks : 7 points à 2/7 au tir dont 1/6 du parking et 2/2 aux lancers et 2 rebonds en 25 minutes

# Rudy Gobert

Toujours aussi dominateur, à un Bam Adebayo près. Ce matin Rudy Gobert reste en tout cas le meilleur rebondeur de la Ligue, son cinquième contreur et son joueur le plus adroit, le tout dans une équipe qui chatouille les sommets à l’Ouest. On a connu pire comme situation non ?

Jazz @ Bucks : 9 points à 2/3 au tir et 5/6 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 steal et 4 contres en 31 minutes

Jazz vs Kings : 12 points à 3/4 au tir et 6/9 aux lancers, 20 rebonds, 1 passe, 1 steal et 4 contres en 33 minutes

Jazz @ Hawks : 13 points à 5/6 au tir dont 3/7 aux lancers, 15 rebonds, 3 passes et 2 steals en 33 minutes

Jazz @ Heat : 8 points à 4/5 au tir, 8 rebonds et 1 contre en 29 minutes

# Nicolas Batum

Revoilà le Batman des Clippers ! Nico a retrouvé son tir et additionné à son apport habituel tout ça nous donne un retour en forme essentiel à la meilleure tenue de son équipe. Paul George a gueulé un peu, Nico l’a entendu, et il fait partie de ces gars (avec Zubac, Reggie Jackson ou Terence Mann) qui a su step-up cette semaine pour relancer les Clippers.

Clippers vs Thunder : 14 points à 5/10 au tir dont 5/8 du parking, 8 rebonds, 1 passe, 1 contre et 2 steals en 32 minutes

Clippers @ Wolves : 20 points à 7/10 au tir dont 6/8 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 30 minutes

Clippers @ Wolves : 12 points à 5/7 au tir dont 2/4 du parking, 8 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

# Killian Hayes

Il y a du mieux à Killian City. Cade Cunningham a enfin fait ses grands débuts et une vraie association est en train de naître, quelque peu gâchée cette semaine par une bonne dose de maladresse mais certaines actions et sourires ne trompent pas. Enorme focus sur les prochains matchs, car la traction arrière franco-américaine représente sans aucun doute l’avenir des Pistons. Enfin pour l’instant.

Pistons @ Nets : 6 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 5 steals en 22 minutes

Pistons vs Bucks : 8 points à 3/7 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 26 minutes

Pistons vs Sixers : 10 points à 4/8 au tir dont 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 29 minutes

Pistons vs Nets : DNP

# Théo Maledon

Grosses galères pour Théo en ce début de saison. En cause plusieurs choses, à commencer par l’émergence de Josh Giddey et la solidité du duo Shai Gilgeous-Alexander / Lulu Dort sur les lignes arrières. Après une saison rookie assez incroyable de justesse et de leadership, voilà donc Théo bien assis au bout du banc de Daigneault et on attend désormais l’ouverture de ce banc quand l’opération tanking démarrera dans l’Oklahoma. Disons… la semaine prochaine ? Ça vous va ?

Thunder @ Clippers : 7 points à 3/10 dont 1/5 du parking, 7 rebonds et 1 passe en 28 minutes

Thunder @ Lakers : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 4 minutes

# Timothe Luwawu-Cabarrot

Rien de bien fou à se mettre sous la dent, si ce n’est que Timothe se tient prêt à sniper dans tous les sens dès que Nate McMillan fera appel à lui. Pour cela les Hawks seraient bien inspirés de lâcher quelques gros matchs histoire de faire croquer tout le monde dans les derniers quarts-temps, c’est par là que ça commence paraît-il.

Hawks vs Wizars : DNP

Hawks @ Nets : DNP

Hawks vs Jazz : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking en 3 minutes

Hawks @ Suns : DNP

# Frank Ntilikina

Peut-être la meilleure nouvelle de la semaine dans le camp français. Auteur d’une magnifique entrée lundi soir face aux Kings, Franky semble avoir tapé dans l’œil de Jason Kidd et le Frenchie a même validé sa belle semaine en étant bien clutch sur la ligne dans la victoire à San Antonio. Les stats sont encore friables mais l’état d’esprit a changé et on sent Niggalina décomplexé, il était temps.

Mavericks vs Kings : 12 points à 4/6 au tir dont 2/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 21 minutes

Mavericks vs Heat : 4 points à 2/7 au tir dont 0/5 du parking et 1 rebond en 19 minutes

Mavericks @ Spurs : 2 points à 0/6 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Mavericks vs Celtics : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 13 minutes

# Killian Tillie

Un passage éclair face aux Wizards, mais probablement des minutes… en G League à partir de cette semaine. Courage ça va venir, Jaren Jackson Jr. va bien finir par se blesser, oh mon dieu qu’ils sont méchants.

Grizzlies vs Nuggets : DNP

Grizzlies vs Nuggets : DNP

Grizzlies @ Wizards : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 1 contre et 1 steal en 10 minutes

# Sekou Doumbouya

Sensation de la nuit passée à Portland, on imagine à peine, mais Sekou Doumbouya a enfin pu jouer quelques minutes avec le maillot des Lakers sur le dos. 8 minutes exactement et le trophée officieux de meilleur joueur de garbage time de toute la NBA, on attend la suite !

Lakers vs Rockets : DNP

Lakers vs Rockets : DNP

Lakers vs Thunder : DNP

Lakers @ Blazers : 10 points à 4/4 au tir dont 1/1 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 steals et 1 contre en 8 minutes

# Yves Pons, Axel Toupane, Joel Ayayi et Petr Cornelie

Joel Ayayi et Axel Toupane ont enfin chaussé les sneakers cette saison et ont plutôt bien débuté leur bail en G League, alors que Petr Cornelie et Yves Pons attendent toujours de pouvoir enfiler un short. On suit ça mais de loin, n’hésitez pas à nous poker à la moindre grosse perf parce qu’on ne peut pas être partout.

Voilà pour ce petit point hebdomadaire de nos Français de NBA, avec juste ce qu’il faut de bonnes nouvelles pour exposer fièrement notre CNI. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler du premier quadruple-double de Petr Cornelie en G League et de l’intronisation de Frank Ntilikina et Sekou Doumbouya dans le cinq des Mavs et des Lakers !