Doc Rivers a gagné son 1 000ème match en tant que coach : on aime bien se moquer, mais là y’a un vrai palier

En gagnant cette nuit sur le terrain des Bulls, les Sixers ont non seulement solidifié leur première place à l’Est mais ils ont aussi permis à Doc Rivers d’atteindre le cap mythique des 1000 victoires sur un banc !

On a tellement tendance à compiler les stats des joueurs qu’on oublie souvent que les coachs aussi peuvent aller remplir les livres d’histoire et faire la une. Ce matin, on ne parlera pas du gros match de Joel Embiid (30/15) ou de l’adresse d’un Seth Curry mais bien de l’homme qui porte la casquette sur le côté : Doc Rivers. En terrassant les Bulls, l’ancien Celtic est devenu le dixième entraîneur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des mille succès en saison régulière. Il rejoint ainsi Don Nelson, Lenny Wilkens, Gregg Popovich, Jerry Sloan, Pat Riley, George Karl, Phil Jackson, Larry Brown et Rick Adelman dans ce club très fermé. Un gros accomplissement et une belle preuve de longévité pour celui qui fêtera en 2022 sa vingt-troisième année sur un banc NBA. Beau boulot coach !

Congrats to @sixers coach @DocRivers for becoming the 10th coach in NBA history with 1,000 career wins! pic.twitter.com/RNow6t7ScW

On peut ne pas aimer le style de jeu de Doc Rivers, ses rotations ou se moquer gentiment de ses chokes multiples en Playoffs (seul coach de l’histoire à avoir subi plusieurs remontadas à 3-1, faut-il le rappeler) mais on peut lui reconnaître un truc : atteindre le cap des 1000 succès, c’est un palier de dingue. Pour le comprendre, il suffit de voir le reste de la liste, il n’y a que des légendes du coaching. Lentement mais sûrement, Doc va se rapprocher de tous ces grands noms et il ne faudra peut-être pas attendre très longtemps pour le voir gravir quelques échelons dans le classement des coachs les plus victorieux en carrière. Si les Sixers finissent la saison avec 51 victoires, il dépassera Rick Adelman en 2022. En gardant ce rythme, il pourra aller embêter Larry Brown dès 2023, coller Phil Jackson en 2024 et aller chatouiller Pat Riley à la cinquième place en 2025 ! Alors qu’il a fêté récemment ses 60 ans, Glenn (vrai prénom) peut donc rêver de laisser une belle marque dans l’histoire du coaching de la NBA. Reste à espérer pour les fans des Sixers que cette empreinte ne sera pas juste individuelle mais aussi collective. La saison régulière, c’est bien gentil, mais c’est en Playoffs que les meilleurs se mettent en lumière. Vu la demi-finale de conférence contre les Hawks l’an passé, il reste encore du boulot.

Doc Rivers a franchi la barre des 1000 wins en saison régulière et ça méritait bien un petit arrosage à l’eau froide dans les vestiaires (voir ci-dessous) ! Prochain objectif : aller chercher Rick Adelman au classement mais pour ça, il va falloir faire une grosse saison. La cité de l’amour fraternel n’attend que ça !

Doc Rivers talked about the decision to start BBall Paul tonight, put some size on DeRozan. Later said, “If there’s a loose ball, he’s going to get it.”

Echoed what he said about Korkmaz here: “If you draw up a play for Furk, he’s going to shoot it.” pic.twitter.com/PveInZzVge

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) November 7, 2021