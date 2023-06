Allez, cap sur la Draft pour Victor Wembanyama ! Le prospect qui sera sélectionné en première position jeudi est arrivé aux États-Unis aujourd’hui… et a suscité un engouement dingue dès l’aéroport, où les fans américains l’attendaient. Autographes, poignées de main : la Wembamania aux USA, c’est parti !

La foule qui se bat pour faire signer un ballon, des fans déjà en possession de maillots des Spurs floqués à son nom : c’est officiel, Victor Wembanyama a débarqué aux États-Unis. Celui qu’Adam Silver appellera avant tous les autres dans la nuit de jeudi à vendredi est la coqueluche de tout un pays. Alors même que – de son propre aveu – le joueur ne sait pas comment les gens ont pu savoir quel avion il prenait.

En tout cas, si un chose doit être retenue, c’est que la hype est bien réelle. Et cela ne renforce qu’un peu plus notre envie de voir le public du Barclays Center exploser quand le nom du français va retentir. Autant que chez nous, en France ? Sans doute pas, mais quand même. Eh, on vous rappelle en vif qu’on va vivre ça tous ensemble, sur Twitch, avec un live qui va sans doute resté gravé longtemps. Allez, soyez donc de la partie !

