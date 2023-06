Et un, et deux, et trois agendas ! TrashTalk réalise le Threepeat cette année avec l’agenda TrashTalk 2023/24, troisième du nom. Cette fois-ci, le média préféré de votre joueur préféré vous accompagne jusqu’aux podiums olympiques avec une recette légèrement revisitée. Le dernier bijou de la maison est disponible depuis le 7 juin et n’attend désormais plus que de trouver sa place dans vos cartables, sacoches ou sac à dos.

Encore plus intime qu’un partenaire de pick-and-roll, l’agenda scolaire c’est LE principal compagnon tout au long de l’année scolaire. Des bancs de l’école primaire jusqu’aux amphithéâtres de la Fac, en passant par les inoubliables années collège et lycée, il ne vous lâchera jamais. Une relation de confiance s’installe peu à peu entre vous et lui. Pas la peine d’être timide, on sait que vous finirez par tout lui raconter. Entre deux devoirs sur table d’histoire-géo et de mathématiques, vous lui confiez tous vos petits secrets ainsi que les grands rendez-vous qui jalonnent votre année. Les entraînement de basket du mardi et jeudi soir, l’examen blanc du mois de janvier et le grand voyage de classe de fin d’année. Tout y est, même votre petit rencart amoureux au CDI pendant l’heure de perm, et vous retournerez le feuilleter avec nostalgie dans quelques années.

C’est donc avec le sens de la responsabilité et beaucoup de fierté que TrashTalk propose de vous accompagner dans toutes vos aventures, pour la troisième année consécutive. Cet agenda, c’est exactement celui dont nous avions rêvé quand nous étions plus jeunes. Un bel objet, déjà. Parce qu’on travaille mieux sous le regard de Victor Wembanyama, Nicolas Batum et Joel Embiid. Une nouvelle source de savoir, aussi, pour devenir incollable sur le plus beau sport du monde qu’est le basket-ball, sans oublier de s’amuser pour décompresser après les cours. Un joli projet confectionné avec beaucoup d’amour et le fruit de plusieurs mois de collaboration avec les équipes de Hugo Sport et le début d’une collection qui commence à être bien fournie.

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

L’agenda TrashTalk 2023/24, c’est quoi ? Un beau bébé de plus de 350 pages, pour parfaire votre culture basket et vous divertir au quotidien. Chaque jour, des anecdotes NBA, des leçons avec option bleu-blanc-rouge et des quiz pour se défier entre camarades jour après jour, mais également une double page pour vivre ou revivre un moment fort de l’histoire du basket-ball chaque mois. Et qui dit année exceptionnelle, dit agenda exceptionnel ! Un cahier de vacances entièrement dédié aux Jeux olympiques vient clôturer cet opus, pour se mettre dans l’ambiance juste avant le début des festivités. Objectif Paris 2024 !

L’agenda TrashTalk c’est aussi des photos des plus grands joueurs NBA et internationaux, des punchlines signées la maison TrashTalk, et un calendrier de l’année rythmé par des pronostics d’hexperts (NBA Awards, classement, Playoffs, All-Star Game,…). C’est surtout l’objet idéal pour passer l’année scolaire en se divertissant : Histoire ou Géographie, NBA et FIBA, Anglais ou Orthographe, médaille d’or et MVP, autant de thématiques abordées pour enrichir son savoir basket, et dans un format de poche parfaitement adapté pour être la star de la rentrée prochaine.

En gros, c’est le combo parfait entre praticité au quotidien et toute la passion d’un fan de NBA.

Disponible depuis le mercredi 7 juin 2023, l’agenda TrashTalk est à retrouver un peu partout avant la rentrée : Fnac, Carrefour, Auchan, Cultura, Decitre, Espaces Culturels Leclerc, Furet du Nord, Cora, Intermarché, supermarchés U et toutes les librairies indépendantes, autant vous dire que toute bonne confiserie qui se respecte vous proposera cette année encore l’agenda TrashTalk ! Le produit immanquable à surligner en jaune fluo sur la liste de courses cet été, pile entre les crèmes dessert à la pistache et le chili con carne. Mais la sortie de ce troisième volume, c’est surtout une vraie fierté d’équipe, tant cet agenda allie notre plaisir de transmettre cette passion, et l’envie d’un paquet de jeunes qui se mettent au basket de représenter le plus beau des sports. Que demander de plus ? Une médaille d’or aux Jeux olympiques peut-être ?

“Est-ce qu’on peut obtenir l’agenda TrashTalk ailleurs qu’en France ?”

Oui ! Suisse, Belgique, Dom-Tom, Canada, Lituanie, Luxembourg ou Kazakhstan, l’agenda sera disponible. Mais la technique sera la même pour tout le monde : allez chez votre libraire préféré, demandez si tout baigne, s’il peut commander l’agenda, et voyez avec lui quels sont les délais de livraison. Plus vous êtes loin de l’Hexagone, plus cela pourra prendre de temps (3-4 semaines). Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils géreront ! Comme ça, vous serez au top pour la rentrée 2023.