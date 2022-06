On ne change pas une équipe qui gagne. Après la sortie en juin dernier de l’agenda 2021/22, TrashTalk remet le couvert cette année avec l’agenda TrashTalk 2022/23, disponible depuis le 2 juin et qui n’attend désormais plus que de trouver sa place dans vos cartables, sacoches ou sac à dos. La formule reste la même avec des anecdotes en pagaille, des histoires contées par dizaines et le gros cahier de vacances qui va bien alors n’attendez plus, foncez récupérer le dernier bijou maison !

L’agenda scolaire est pour chacun de nous, aujourd’hui, hier ou demain, LE principal lieutenant de nos années sur les bancs de la classe. De la primaire aux grandes écoles en passant par les incroyables années collège et lycée, qui n’a pas gribouillé avec malice son petit compagnon de route, superposant la consigne du devoir de chimie avec le nom d’un ou une amoureux(se). L’agenda scolaire c’est une extension de soi, bien avant le compas ou le criterium, chacun possède le sien et les petits secrets qui vont avec.

Fort logiquement et compte tenu du succès du premier bébé il y a tout juste un an, TrashTalk a donc décidé de passer la seconde, pour offrir de nouveau, à vous, bambins mais pas que, un produit qui alliera l’utile à l’agréable, qui vous permettra de rester focus sur vos objectifs tout en vous divertissant et en apprenant toujours plus d’infos sur ce merveilleux sport qu’est le basket-ball. Après TrashTalk, le basket américain en 300 listes folles, après La boîte de jeu TrashTalk ou encore Le plus grand livre de basketball de tous les temps selon TrashTalk, nous avions comme objectif de pérenniser ce beau produit qu’est l’agenda, et en collaboration avec les équipes de Hugo Sport, c’est donc un deuxième « tome » qui voit le jour en 2022, parfait pour vous faire débuter une belle collection tout en participant de loin à votre vie de tous les jours.

L’agenda TrashTalk 2022/23, c’est quoi ? Un joli bloc de plus de… 350 pages, décliné de la manière la plus fluide qui soit. Chaque jour des anecdotes ayant pour thématiques l’orthographe, l’histoire, la géo, les maths ou même la philo, toujours avec une odeur de basket-ball bien sûr. Des anecdotes mais également des quiz pour parfaire votre culture et challenger les camarades, plus de 100 photos et, nouveauté 2022/23, des doubles pages rédigées par nos plus belles plumes et retraçant quelques moments légendaires de l’histoire de ton sport favori. La cerise sur le gâteau ? Vous retrouverez cette fois encore un cahier de vacances aussi complet que ludique, plus conséquent encore car plein de nouveautés mais ça les petits pépères, pour le savoir il vous faudra vous procurer ce petit bijou !

Disponible depuis le jeudi 2 juin 2022, l’agenda TrashTalk continue son bout de chemin dans des lieux qui vous sont familiers : Fnac, Carrefour, Auchan Cultura, Decitre, Espaces Culturels, Leclerc, Furet du Nord, Cora, Intermarché, supermarchés U et toutes les librairies indépendantes, autant vous dire que toute bonne pâtisserie qui se respecte vous proposera cette année encore l’agenda TrashTalk ! Et on les voit d’ici vos listes de courses, avec un gros TRASHTALK malicieusement calé entre le Babybel et les croquettes du chien. Plus sérieusement, la sortie de ce nouvel opus est une nouvelle – merveilleuse – manière de rendre fière toute l’équipe, fière car en capacité de vous accompagner au quotidien et à notre façon, fière car cet agenda est en bonne voie pour rentrer dans les petites habitudes d’un grand nombre de basketteurs en herbe, et quoi de mieux pour promouvoir le basket que de voir ce petit bouquin orange dépasser d’un maximum de cartables.

Oui ! Suisse, Belgique, Dom-Tom, Canada, Lituanie, Luxembourg ou Kazakhstan, l’agenda sera disponible. Mais la technique sera la même pour tout le monde : allez chez votre libraire préféré, demandez si tout baigne, s’il peut commander l’agenda, et voyez avec lui quels sont les délais de livraison. Plus vous êtes loin de l’Hexagone, plus cela pourra prendre de temps (3-4 semaines). Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils géreront ! Comme ça, vous serez au top pour la rentrée 2022.