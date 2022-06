Alors qu’on pensait que Kenny Atkinson allait prendre les commandes des Hornets à partir de l’année prochaine, l’assistant de Steve Kerr a finalement décidé de poser un lapin pour rester à Golden State, changeant ainsi les plans de la franchise de Michael Jordan. La solution de secours ? Elle pourrait se nommer Mike D’Antoni.

Il était l’autre finaliste avec Kenny Atkinson pour le poste de head coach des Hornets. Lui aussi avait rencontré MJ pour tenter de le convaincre de lui donner les commandes de l’équipe de Charlotte. Et aujourd’hui, c’est visiblement l’heure des retrouvailles. Suite au désistement complètement inattendu d’Atkinson le week-end dernier, Jojo cherche forcément un plan B et selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le proprio des Hornets va rencontrer une nouvelle fois Mike D’Antoni ce mardi. Une situation qui risque d’être légèrement inconfortable sachant que Charlotte avait initialement misé sur Kenny, mais dans le même temps c’est une opportunité inespérée qui s’ouvre pour Mike s’il souhaite vraiment revenir sur les bancs en tant qu’head coach. Certes, il y a quelques turbulences actuellement du côté de la Caroline du Nord, entre l’affaire Montrezl Harrell et la petite incertitude autour de la prolongation de contrat de l’agent libre restrictif Miles Bridges. Néanmoins les Hornets restent sur deux qualifications consécutives au play-in tournament et une saison à 43 victoires, de quoi tenter de viser les Playoffs dès la saison prochaine. Et puis on sait tous à quel point MDA aime avoir sous la main des meneurs du talent de LaMelo Ball, l’ancien coach des Suns et des Rockets ayant notamment permis à des mecs comme Steve Nash ou James Harden de passer dans une autre dimension.

Quelque part, Mike D’Antoni correspond bien à l’ADN des Hornets. Une équipe portée sur l’attaque, qui joue vite et qui est fun à voir jouer, le tout avec un chef d’orchestre hyper talentueux aux commandes. Et clairement, on a envie de voir ce que ça peut donner l’année prochaine avec MDA sur le banc, notamment dans la courbe de développement de LaMelo. Après, on ne va pas se mentir, le succès des Hornets passera également par une prise de conscience sur le plan défensif et l’arrivée d’un pivot digne de ce nom, car difficile d’avoir de vraies ambitions quand on possède seulement le 22e ratio défensif de la Ligue (113,1 points encaissés pour 100 possessions) et la 25e défense au nombre de points encaissés (114,9 par match). Est-ce que Mike D’Antoni est vraiment l’homme de la situation pour aider Charlotte à ce niveau-là ? On a envie de répondre « lol », car on sait que la défense n’a jamais été au sommet de la liste des priorités de MDA, au contraire même. Tout ça pour dire qu’on peut avoir quelques doutes sur la nomination de Mike D’Antoni si elle venait à se confirmer. Rien n’est pour autant officiel pour l’instant et on ne peut pas complètement exclure un scénario dans lequel un autre candidat pointe subitement le bout de son nez (Allô Quin Snyder ?). Selon l’insider Marc Stein, Jordan chercherait en tous les cas un entraîneur expérimenté pour remplacer James Borrego, qui a réussi à faire progresser les Hornets ces dernières années mais sans jamais leur permettre de franchir ce fameux cap de la qualification en Playoffs.

Finaliste avec Kenny Atkinson, Mike D’Antoni est le candidat « logique » aujourd’hui pour prendre la place de coach à Charlotte. Une association qui a le potentiel pour être très fun, mais on peut se demander si elle permettra vraiment aux Hornets de devenir une équipe qui compte au sein d’une Conférence Est de plus en plus relevée.

