La Draft NBA est dans seulement deux jours et comme chaque année, on y va de notre Mock Draft maison. C’est devenu une petite tradition chez TrashTalk et les traditions ça se respecte. On part donc sur un Apéro XXL concernant le Top 15 de la prochaine Draft. Let’s go !

Qui va être choisi en numéro 1 ? Que vont faire les Kings avec leur quatrième choix de draft ? Quid d’Oklahoma City ? Les Blazers vont-ils trader leur pick ? Autant de questions qui sont au cœur de la Draft NBA 2022. Des questions existentielles auxquelles on a donc décidé de répondre via la Mock Draft version TrashTalk, dans laquelle vous retrouverez pas mal de petites surprises. Le principe est simple : pick par pick, du premier choix au milieu du premier tour, on se positionne histoire de vous montrer en exclusivité comment va se dérouler la grande soirée de jeudi. Au final, cela donne près de deux heures de picks et d’hexpertise, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Franchement, y’a de quoi passer une belle petite soirée.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis d’Hexpert sur les projections abordées ! Votre Top 15 perso, il ressemble à quoi chez vous ?