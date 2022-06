La Draft NBA est presque là et plus on s’approche de la grande cérémonie, plus les bruits de couloir s’intensifient. Les Knicks – actuellement détenteurs du onzième choix – aimeraient notamment faire un jump jeudi soir afin de sélectionner un certain Jaden Ivey, l’un des tout meilleurs prospects de la cuvée. On fait le point.

Sans aucun doute, l’une des grandes questions de la Draft de jeudi soir concerne les Kings et leur quatrième choix. Qui vont-ils choisir ? Jaden Ivey ? Keegan Murray ? Ou alors vont-ils le trader pour récupérer un joueur confirmé capable de les aider à enfin aller en Playoffs ? Toutes ces interrogations sont évidemment suivies de rumeurs et quand on parle de rumeurs, les Knicks ne sont jamais très loin. Ce n’est un secret pour personne, New York est la recherche d’un meneur de jeu en vue de la saison prochaine et les années à venir. Et si le marché de la Free Agency est potentiellement l’endroit où la franchise new-yorkaise peut répondre à ce besoin, la Draft l’est également puisqu’un certain Jaden Ivey – combo guard hyper explosif formé à Purdue – fait partie des meilleurs prospects de la cuvée 2022. Problème, six ou sept picks séparent aujourd’hui les Knicks de la pépite de 20 piges, généralement annoncée dans le Top-4 de la Draft. Pour rappel, New York possède cette année le pick numéro 11, un choix pas très excitant quand on sait que le poste 1 est plutôt pauvre en prospects prometteurs cette année. Les Knicks ne régleront sûrement pas leurs problèmes à la mène avec leur choix de premier tour actuel et le seul moyen de mettre la main sur un athlète aussi exceptionnel que Jaden Ivey serait d’intégrer le Top-4 de la Draft 2022. Et NY serait actuellement en train de faire le forcing pour y arriver.

D’après Ian Begley de SNY, les Knicks auraient eu des discussions avec les Kings autour de ce quatrième pick. Preuve du côté sérieux qui entoure l’initiative de New York, la franchise de Manhattan aurait offert plusieurs choix de premier tour de draft dans un potentiel package pour tenter de convaincre Sacramento de lâcher son choix numéro 4. Insuffisant pour l’instant étant donné que rien ne semble être sur le point de se concrétiser, et puis on imagine que les Kings cherchent surtout à obtenir un joueur confirmé capable de les aider à briser la malédiction des Playoffs s’ils venaient vraiment à lâcher leur pick #4. Est-ce que New York possède ce type de joueur ? Il y a quelques semaines, suite à l’apparition de plusieurs rumeurs concernant la potentielle volonté des Kings de transférer leur choix du Top-4, Tommy Beer de BasketballNews avait lâché une proposition de trade pas inintéressante, sur la base d’un package composé de Julius Randle et du pick numéro 11 qui pourrait être échangé contre Harrison Barnes et donc le quatrième choix. Ce n’est qu’une propale parmi d’autres mais on se dit qu’il y a peut-être quelque chose à faire entre Sacramento et New York. Comme l’indique Begley, les discussions devraient logiquement continuer d’ici à jeudi soir, mais les Knicks ne sont évidemment pas les seuls à causer avec la franchise californienne. Comme l’a indiqué Adrian Wojnarowski (ESPN) récemment, les Pistons, Pacers, Wizards seraient aussi sur le coup, et on garde également un œil sur les Hawks qui pourraient envoyer John Collins chez les Kings.

Si Jaden Ivey doit continuer à progresser dans le playmaking et ses choix offensifs, il représente le genre de guard que les Knicks rêveraient d’avoir dans leur effectif la saison prochaine. Et visiblement c’est assez réciproque, Ivey ayant récemment exprimé son admiration pour la franchise de New York. Les planètes peuvent-elles s’aligner pour que Jaden débarque dans la Grosse Pomme jeudi soir ?

Sources texte : SNY, BasketballNews, ESPN