Victor Wembanyama devrait faire augmenter de 500 millions de dollars la valeur de sa future franchise

Si toutes les franchises “bonnets d’âne” rêvent de récupérer Victor Wembanyama pour les bienfaits de son arrivée sur le plan sportif, l’aspect financier d’une telle opération n’est pas à négliger. Wemby effect !

La loterie n’aura jamais aussi bien porté son nom.

Selon Michael Scotto, scout NBA, l’équipe qui récupérera Victor Wembanyama lors de la Draft 2023 ajoutera un demi-milliard de dollars à la valeur de sa franchise. Rien que ça ! Il faut dire que depuis le début de saison, le Français est l’objet de toutes les convoitises outre-Atlantique. Traqué lors de ses moindres sorties avec les Mets, Wemby affiche un niveau éblouissant faisant de lui l’un des prospects les plus prometteurs de l’histoire de la sélection.

Scotto explique cette valorisation par plusieurs éléments, en le comparant à LeBron James qui était lui aussi, en son temps, le plus grand prospect de l’histoire.

« Il est plus connu que LeBron James à son époque grâce aux réseaux sociaux. À son âge, LeBron avait déjà joué quelques matchs sur ESPN, mais en dehors de cela, le public ne l’avait pas vraiment vu. Avec Wembanyama c’est vraiment différent, on le voit partout et la NBA diffuse déjà tous ses matchs sur l’application NBA. C’est une grande différence. »