Les Warriors veulent conserver Draymond Green la saison prochaine

Sulfureux, au coeur de certains problèmes extra-sportifs cette saison à Golden State, Draymond Green est un cas à part. Malgré ses à-côtés, son importance dans l’équilibre de la franchise des Warriors n’est plus à prouver, ce qui pousserait les dirigeants californiens à prolonger (au moins) un an le joueur, selon The Athletic.

Tout est très vite parti en vrille dans la saison de Draymond Green. À commencer par son coup de poing en début de saison sur son coéquipier Jordan Poole. À ce moment là, on avait bien compris que le bon Dédé passerait l’année en mode “no-limit”. Cet incident a évidemment écorné son image de leader chez les leaders en titre mais le garçon malgré ses frasques jouit d’un statut de taulier quasi inamovible sur la baie. Draymond a fait profil bas après ce lourd incident, tentant tant bien que mal de recoller les morceaux avec son équipe. En mode mea-culpa, il avait déclaré à l’époque :

“J’ai échoué en tant que leader et en tant qu’homme.”

Ok… “Que celui qui n’a jamais fauté me jette la première pierre“. Mais il faut dire que cet incident de début de saison a quand même eu des répercussions sur le parquet. On a eu le sentiment (en saison régulière) que quelque chose s’était cassé côté Warriors. En témoigne l’abominable bilan des Dubs à l’extérieur : 11 victoires 30 défaites. Bien sûr, d’autres facteurs sont à prendre en compte, mais pour un champion, ça ne le fait pas. Heureusement qu’à San Francisco, les Warriors ont été intraitables, mais… Draymond Green qu’il le veuille ou non a forcément à voir avec cette saison régulière décevante.

Arrivé en Playoffs, M’sieur Vert passe en mode roue libre totale, en témoigne son pétage de plomb au Game 2, lorsqu’il s’est essuyé les pieds sur Domantas Sabonis, ce qui lui vaudra une exclusion pour un Game 3 où GS était mené 2-0. Du Dray dans le texte, mais le paradoxe… c’est que malgré tout ça, il est quasi incontournable dans le jeu des Warriors. Sa fin de match défensive face aux Kings lors du Game 4 est capitale dans le succès de Golden State sur le match. Et les propriétaires le savent.

C’est pourquoi une prolongation pour le prochain exercice est à l’étude. Le board de Golden State pousse pour que D.Green active sa player-option de 27,6 millions de $ pour la saison prochaine (soit 2 millions de plus que ce qu’il perçoit actuellement). En l’état actuel, cela forcerait les Warriors à débourser… 242 millions de dollars en Luxury Tax ! Certes, Draymond est ingérable voire indéfendable sur certains de ses actes, mais il semble indéboulonnable dans l’effectif de Steve Kerr et dans la tête de l’équipe dirigeante des Warriors. Statut, statut, quand tu nous tiens…

Bonne ou mauvaise idée de prolonger Draymond Green, on vous laisse vous faire votre propre avis !

Source : The Athletic via Bleacher Report