Cette nuit, à la suite du prolongement de la série entre Celtics et Hawks par la fléchette d’un arrogant jeune homme, la State Farm Arena d’Atlanta s’est instantanément mise au boulot. Objectif, organiser le Game 6 de la plus parfaite des manières.

Eh, imaginez si personne ne leur avait dit.

Si l’on se fie au site Ticketmaster, la State Farm Arena a été coupable d’une bien jolie bourde dans l’organisation de son calendrier sur les prochains jours. Un concert de Janet Jackson y était programmé le 27 avril au soir, c’est-à-dire jeudi. Mais c’était sans compter sur la prolongation de la série entre Celtics et Hawks. Le calendrier des Playoffs NBA est formel : le Game 6 doit avoir lieu au surlendemain du Game 5… et donc jeudi. Zou, le concert de Janet Jackson – connue pour ses titres San Francisco et Il venait d’avoir 18 ans – est ainsi décalé au vendredi, histoire de laisser la place à la rigueur du cahier des charges de la NBA. La question est la suivante : les responsables de salle ont-ils planifié le concert en connaissance de cause, pensant que les Celtics allaient terminer le boulot à la maison ? Rien d’impossible, le résultat prouve que c’était un peu risqué, mais ce n’est pas cet article qui nous autorisera à donner des leçons.