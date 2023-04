Bonjour à tous et bienvenue dans cet article dédié à la preview du match entre Atlanta Hawks et Boston Celtics, dans le cadre du premier tour des Playoffs NBA 2023. Les verts du Massachussetts mènent 2 à 1 contre les rouges de Géorgie. Les joueurs de Boston mesurent pour la plupart deux mètres. Ceux d’Atlanta tournent également dans ces environs. C’est parti pour le basket-ball.

Vous savez sûrement qui est LeBron James, mais connaissez-vous Jayson Tatum ? Cet américain de 25 ans est la star officielle des Boston Celtics. Il est capable de marquer des paniers, comme de défendre le ballon lorsque celui-ci arrive dans sa moitié de terrain. Pour envahir un peu l’intimité de ce sport et parler aux fins connaisseurs, Jayson Tatum est ce qu’on appelle un « All-Star ». C’est-à-dire qu’il fait partie des meilleurs joueurs de sa conférence, de la même manière que son coéquipier Jaylen Brown, ou que ses adversaires du soir Trae Young et Dejounte Murray. Le choc s’annonce explosif entre deux équipes qui regorgent de joueurs talentueux et, eux aussi, capable de déposer la sphère orange dans le cercle, lui aussi orange. Bon et en fait laissez tomber, retenez juste ceci : les Celtics vont débraguetter sur les Hawks, porter le score à 3-1, puis redébraguetter sur les Hawks, et porter le score à 4-1. Boston est largement favori, malgré le day-to-day de Marcus Smart, listé questionnable pour la rencontre de ce soir.

Quelle heure ?

À 1h30 du matin.

Où ?

À Atlanta, c’est le quatrième match de la série.