Aucune défaite à domicile n’est à déplorer pour l’instant dans cette série. Les Kings sont restés souverains dans leur Golden 1 Center tandis que les Warriors l’ont aussi emporté pour le premier match au Chase Center, et les deux teams s’y retrouvent ce soir à 21h30 pour ce Game 4. Alors, série prolongée ou début de multiverse ?

La première victoire à l’extérieur de cette série (si victoire à l’extérieur il y a) pourrait bien en être le gros tournant. Et si c’était ce soir ? Dans tous les cas, chaque équipe a toujours à cœur de protéger son invincibilité à domicile. Et pour cela, les Warriors peuvent compter sur un Stephen Curry toujours aussi sucré et délicieux qui en a claqué 36 lors du dernier match, mais aussi et surtout sur le retour de Draymond Green, qui était suspendu lors du Game 3 pour avoir pris Domantas Sabonis pour un trampoline. La présence du vieux grognard de la baie sera forcément bénéfique à sa team, tant qu’il branche les bons fils aux bonnes prises et ne disjoncte pas à nouveau, tandis que les soldats comme Klay Thompson, Jordan Poole ou Andrew Wiggins sont également espérés à un haut niveau, auquel on sait déjà qu’ils sont capables d’évoluer. S’ils sont sixièmes à l’Ouest et pas forcément favoris selon leur classement, les Warriors connaissent bien ces joutes printanières, et même s’ils n’ont jamais été menés 2-0 en Playoffs pendant l’ère Stephen Curry, ils peuvent très bien renverser la vapeur fissa.

Mais en face, il y a une bande de jeunes dalleux qui doivent faire kiffer des fans qui ont encaissé leur première défaite en Playoffs depuis 17 ans. Bah ouais, logique, on ne peut pas perdre en Playoffs si on n’y va pas. Mais trêve de plaisanteries, les Kings sont toujours parfaitement dans le coup dans cette série, alors même qu’ils n’évoluent pas encore à leur meilleur niveau. Domantas Sabonis devrait jouer ce soir mais on ne sait pas s’il sera à 100%, Keegan Murray a du mal à rentrer dans sa série, et les shooteurs extérieurs comme Kevin Huerter ne parviennent pas encore à régler la mire pour l’instant. Le style de jeu explosif de l’escouade de Mike Brown joue pour l’instant en leur faveur, mais attention à ne pas se viander dans les grandes largeurs face au champion en titre qui voudra défendre son graal un peu plus longtemps que sur un simple premier tour. Les Kings doivent prier qu’il n’y ait pas de baddies au premier rang pour ne pas voir Jordan Poole s’enflammer et avoir une opportunité de plier la série à la maison.

Sacramento est toujours aussi flamboyant et déterminé, tandis que les Warriors voudront également tout faire péter de loin. Le retour de Draymond Green pourrait bien changer la donne, mais attention à ce jeune squad des Kings. Alors, 2-2 ou 3-1 à l’issue de ce match 4 ?

