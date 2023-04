2 + 2 = 4, jaune + bleu = vert, et le Madison Square Garden est toujours bouillant en Playoffs. Après une année sans postseason, La Mecque du basket peut de nouveau rugir en avril, et les Knicks veulent garder cet avantage du terrain durement acquis à Cleveland. Sauf que les Cavs ne l’entendent pas de cette oreille après leur dernière dérouillée. Alors, bing bong or not bing bong ? Début de réponse ce soir à 19 heures pétantes.

Une victoire d’anciens, voilà sur quoi les Knicks doivent surfer pour prendre le contrôle de la série, mener 3-1 et foutre un pied et quatre orteils en demi-finales de conférence. Lors du dernier match, les Knickerbockers ont sorti les barbelés et l’ont emporté par 20 points d’écart, sur le score de 99 à 79. Et même si Julius Randle a dévissé, chaque joueur a fait le taf de chaque côté du terrain pour maintenir les Cavaliers sous les 80 points, performance extrêmement rare dans la NBA contemporaine. Jalen Brunson, comme d’habitude, a envoyé du gros steak avec salade, tomates et oignons, RJ Barrett a élevé son niveau de jeu, et les joueurs habituels du banc comme Josh Hart, Immanuel Quickley ou encore Isaiah Hartenstein se sont mis au diapason pour un tabassage en règle au Madison. Les New-yorkais ont bien l’intention de faire la teuf sur la Place de Pennsylvanie et de débrancher les cerveaux après une victoire durement acquise, mais comme vous vous en doutez, il y a un mais…

Effectivement, Donovan Mitchell ne restera pas discret pendant tous les Playoffs et devrait bien se fâcher après un Game 3 assez discret. Darius Garland ne shootera pas tous les soirs à 4/21 dont 1/7 depuis la 5ème avenue et Jarrett Allen décidera peut-être de lancer enfin ses Playoffs. Plus globalement, pour bien revenir dans la série, les Cavs doivent se dire qu’il s’agit de “leur” avantage du terrain et qu’ils doivent absolument le récupérer dans ce match à mort qui ne leur laissera pas de cadeau. Sans nul doute, Spida va enclencher le mode Playoffs et Garland va régler la mire pour permettre aux Cavs d’espérer un peu mieux qu’une branlée façon années 90. La voisine est déjà en sueur quant à un éventuel nouveau dagger de Jalen Brunson.

🚨 INFOS POUR LA SOIRÉE AU GRAND REX CE DIMANCHE : – 17H : ouverture des portes – 18H : Pregame Show XXL – 19H : Knicks – Cavs (Game 4) – 21H30 : Warriors – Kings (Game 4) Comme au cinéma : plus vous arrivez tôt, plus vous aurez les meilleures places ! 😉 À DEMAIN !! 🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2023

C’est tout le Grand Rex qui espère un gros match bien disputé et bien serré pour kiffer tous ensemble. La série peut encore basculer ce soir, et ce de n’importe quel côté. Entre les Knicks qui prendraient un net ascendant ou les Cavaliers qui récupéreraient l’avantage du terrain, il n’y a finalement pas tant de marge que ça. Et vous, vous le sentez comment ?

