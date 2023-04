Quitte à se quitter pour six mois, autant essayer de préserver (un peu) la pérennité du groupe What’s App. Tel est l’enjeu – probablement le seul – pour des Wolves à 48 minutes d’un sweep qu’à la vue de leur effectif, personne ne leur pronostiquait.

Quel contexte ?

Sortez dehors, prenez une pelle, creusez un trou et enterrez-y le gosse de la voisine. Il dira que c’est trop profond : rassure-toi mon grand, t’es encore quinze mètres au-dessus des Wolves. Jamais une équipe dans l’histoire de la NBA – récente comme médiévale – n’a remonté un 3 à 0 dans une série de Playoffs. De surcroît Jaden McDaniels est toujours indispo parce qu’un mur l’a regardé de travers. Bref, rien ne va, l’à-côté comme la dynamique sportive. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Nuggets ont passé un nouveau savon aux Wolves : victoire de “seulement” neuf points, mais toujours ce luxe dans la gestion de la rencontre. Aucun joueur de surutilisé. Nikola Jokic dans le rôle du type trop facile capable de se reposer pendant une offensive – presque pendant un lay-up. Ce soir, tous les scénarios donnent Denver vainqueur de prestige en se permettant le luxe d’un repos anticipé avant les joutes de demi-finale de conférence.

Quelle heure ?

À 3h30 du matin.

Où ?

À Minneapolis, c’est le quatrième match de la série.

Et du coup, pourquoi regarderait-on si c’est presque mort ?

Au sortir du dernier match – et alors que tous les observateurs envoient déjà Minnesota en vacances – Anthony Edwards s’est mué en leader plongé dans la piscine du déni. « Cette série n’est pas terminée. C’est la première équipe à quatre, pas à trois. Je vous promets que ce n’est pas fini. Tout le monde compte sur nous. Ce n’est pas fini. Je vous le promets ». Le louveteau de 21 ans sera-t-il moqué au réveil de ce lundi ? Possible.

THE BLOCK AND THE BUCKET BY ANT EDWARDS 🤩 pic.twitter.com/RwqPp6B8sd

— ESPN (@espn) April 22, 2023