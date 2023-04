Knicks – Cavs (102-93) : New York enfonce Cleveland et fait le break !

Knicks et Cavs avaient rendez-vous au Garden ce soir pour le Game 4 de la série entre les deux équipes. En tête pendant une grande partie du match, New York a fini fort pour enfoncer Cleveland. Les hommes de Tom Thibodeau s’offrent deux balles de match (3-1).

Nous voici donc au Madison Square Garden pour ce Game 4 si important dans la suite de la série. Les Cavs pour revenir à 2-2, les Knicks pour mettre Cleveland dos au mur à 3-1 ? Autant dire qu’on s’attendait à un gros fight, confortablement installé dans notre fauteuil au Grand Rex.

C’est parti ! Direction le Madison Square Garden pour le Game 4 entre Knicks et Cavs🍿 pic.twitter.com/FJuRCWoqsd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

Cadenassés par les Knicks il y a quelques jours, les Cavs n’ont visiblement pas récupérés de leurs émotions. Le début de match des hommes de J.B. Bickerstaff est particulièrement mauvais. On a l’impression de voir une équipe jouant un simple match de saison régulière. New York montre un autre niveau d’intensité et d’envie devant un public survolté.

Dominateurs au rebond, avec un Jalen Brunson dans son fauteuil et malgré le fail de Julius Randle sur ce début de match, les Knicks font la course en tête sans forcer. Côté Cavs, on se demande bien où sont les leaders. Donovan Mitchell a presque autant de ballons perdus que de points, Darius Garland et Jarrett Allen sont en mode Casper. Heureusement Evan Mobley surnage un peu, avec l’aide du banc. Point positif pour Cleveland : même en jouant à ce niveau, ils ne sont qu’à -9 à la pause, tout reste jouable.

Une soufflante de Jean Baptiste plus tard et revoilà les Cavs avec un visage bien plus en adéquation avec l’enjeu du jour. Darius Garland et Jarrett Allen sonnent la charge, la défense est enfin au diapason, Cleveland retourne le match ! Les Knicks ont pris l’orage mais les cadres répondent présent au bon moment. Si Julius Randle continue sa sieste, le Garden peut compter sur un bon R.J. Barrett et encore ce diable de Jalen Brunson (29 points, 6 rebonds, 6 passes) pour garder le navire à flot.

On se dit que c’est du 50-50 mais New York n’a pas l’intention de lâcher devant son public. Josh Hart s’arrache pour assister la paire Barrett-Brunson, côté Cleveland on a de plus en plus de mal à scorer. Sans compter que Donovan Mitchell traverse une soirée atroce. Lentement mais sûrement, l’écart grandit et Jalen Brunson finit le boulot avec un dagger à 3-points pour couler les derniers espoirs des joueurs de l’Ohio. Victoire 102-93 pour les Knicks, qui pourront finir le boulot à Cleveland mercredi soir. Les Cavs n’ont désormais plus le droit à l’erreur.