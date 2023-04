Attendu pour porter les Cavs au Garden, Donovan Mitchell a passé une soirée épouvantable dans la Mecque du basket. Adresse catastrophique, mauvais choix, Spida s’est vautré au pire des moments.

On ne va évidemment pas mettre toute la responsabilité de la défaite sur ses épaules mais lorsque le navire tangue, on regarde d’abord le capitaine. Le capitaine des Cavs, c’est Donovan Mitchell et ce soir il s’est bien raté. On connaît le story telling autour de ce match : le trade vers New York qui ne s’est pas fait l’été dernier, l’idée que le All-Star allait prendre son pied à piétiner les Knicks, en particulier lorsqu’il irait au Madison Square Garden. Déjà pas flamboyant au Game 3, Mitchell était attendu en première ligne pour remettre Cleveland à égalité dans la série et récupérer l’avantage du terrain.

Et bah non.. 11 points, à 5/18 et 6 ballons perdus plus tard, c’est la tête basse que l’ancien pote de Rudy Gobert file aux vestiaires. Bien pris par la défense de New York et en particulier un Josh Hart collé à son short, Mitchell a déjoué, livrant peut-être l’un de ses pires matchs de la saison. Pas de bol pour Cleveland, il arrive précisément au moment où l’équipe a le plus besoin de lui.

Il y a cette stat terrible pour illustrer le match de Mitchell : 2, comme le nombre de points inscrits en seconde mi-temps par le joueur. 2 petits points à 1/9 au tir… Pas exactement le Spida qu’on a connu ces derniers mois et surtout ces dernières années en Playoffs, où on se rappelle encore son duel mythique avec Jamal Murray. Cleveland est désormais dos au mur avec un retard de 1-3 à rattraper, et la franchise de l’Ohio a grandement besoin d’un Donovan Mitchell modèle patron pour inverser la tendance. Rendez-vous mercredi soir pour voir comment il relèvera la tête.