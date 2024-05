Dès l’annonce de l’obtention par Victor Wembanyama du trophée de Rookie Of the Year, les regards se sont vite tournés vers 1) un plateau de frometon et 2) le classement complet des journalistes. Pas de surprise de ce côté-là, et la concurrence se contente des miettes.

La seule interrogation de la nuit concernant ce trophée de Rookie of the Year consistait finalement à se demander si oui ou non Victor Wembanyama serait élu à l’unanimité. Pas de suspense ici non plus : le Français a récolté 100% des suffrages et il n’est que le sixième joueur de l’histoire à plier ainsi la concurrence dès son année rookie.

Les joueurs qui ont été élus Rookie de l’année à l’unanimité dans l’histoire de la NBA :

Ralph Sampson

David Robinson

Blake Griffin

Damian Lillard

Karl-Anthony Towns

… et Victor Wembanyama ! 🇫🇷

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2024



Le classement complet ? Il fait donc état de ceci : Chet Holmgren est à deux dents de travers d’être unanimement placé deuxième, Brandon Miller prend place sur la troisième marche du podium, Jaime Jaquez Jr. (Heat) est quatrième et le duo Brandon Podziemski / Dereck Lively récupère quelques miettes, au contraire d’un Bilal Coulibaly qui ne récolte aucune voix car notre courrier a du se perdre au dessus de l’Atlantique, au contraire d’un Scoot Henderson dont la hype s’est perdue quelque par entre ses dents en or.

Le détail des votes concernant le trophée de Rookie de l’année : pic.twitter.com/ZjUFIaMC5E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2024



La cuvée de Draft 2023 est aussi exceptionnelle que sa hiérarchie est établie. Un daron de 2m24, et plein de gosses pétris de talent voire de génie pour certains. Très bien, il faut toujours un chef de meute, un délégué de la classe, et cette année ses suppléants sont très, très sérieux.