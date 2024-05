Victor Wembanyama élu Rookie de l’année 2023-2024 !

C’était un secret de Polichinelle et on peut désormais sortir le champagne de manière officielle : Victor Wembanyama est le meilleur rookie de la saison NBA 2023-24 !

Seul trophée individuel cette saison où il n’existait absolument aucun suspense (avec celui de meilleur rédacteur français né en 1984, coucou c’est bibi), le titre de Rookie de l’année 2024 (meilleur joueur de “première année” atterrit donc dans les immenses mains du Français Victor Wembanyama. A l’unanimité, s’il vous plait.

🚨 OFFICIEL : VICTOR WEMBANYAMA EST ÉLU ROOKIE DE L’ANNÉE POUR LA SAISON 2023-24 EN NBA !!

FÉLICITATIONS @wemby !! ❤️🥹🇫🇷👏

Drafté en toute première position – une première pour un joueur français – en juin dernier, Victor Wembanyama aura été grand seigneur en laissant la concurrence (Chet Holmgren) y croire pendant deux petits mois, avant de passer à la vitesse supérieure en janvier, à la vitesse de la lumière, à une vitesse légendaire. Triple-double points-rebonds-passes, triple-double avec les contres, five-by-five, simili quadruple-double, des matchs aux statistiques irréelles et aux highlights venus d’une autre planète… Wemby a choqué le monde et a donc relégué son concurrent principal Chet Holmgren et les autres loin, très loin derrière. Les résultats collectifs en léger bémol mais les résultats collectifs ô grand jamais considérés comme des critères de vote, et c’est donc tout naturellement que le grand Victor se retrouve cette nuit auréolé de sa première grande victoire individuelle.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 21,4 points à 46,5% au tir dont 32,5% du parking et 79,6% aux lancers, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 1,2 steal et 3,6 contres en 29,7 minutes

On reviendra évidemment en long, en large et en travers sur la saison historique du Français, historique pour un basketteur tricolore mais historique tout court à bien des égards, mais pour l’heure profitons quelques secondes du bonheur lié à cette annonce, et réfléchissons ensemble aux dingueries à venir de Victor Wembanyama sur les scènes NBA et internationales. L’aube d’une carrière exceptionnelle touchons du bois, et donc ce premier award, quelques mois seulement après son arrivée dans la Ligue, une Logue qu’il commence, déjà, à façonner à son image. Ça promet.

🇫🇷 La saison rookie de Victor Wembanyama 🇫🇷

3x élu Rookie du mois

Meilleur contreur de toute la NBA

21,4 points

10,6 rebonds

3,9 passes

3,6 contres

1,2 interceptions

71 matchs joués sur 82

29,7 minutes de moyenne

Les travaux ont été gigantesques ❤️

Le détail des votes concernant le trophée de Rookie de l'année :

Incroyable 🥹🥹🥹🥹🥹

Fanatics a rassemblé un panel d'anciens Rookies de l'année pour qu'ils félicitent Victor Wembanyama ! ❤️

Les joueurs qui ont été élus Rookie de l’année à l’unanimité dans l’histoire de la NBA :

Ralph Sampson

David Robinson

Blake Griffin

Damian Lillard

Karl-Anthony Towns

… et Victor Wembanyama ! 🇫🇷

