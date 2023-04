Dejounte Murray a totalement déraillé hier soir en fin de défaite d’Atlanta contre Boston. L’arrière des Hawks, visiblement très frustré, a tenté un face à face avec un arbitre, la NBA a d’ores et déjà ouvert une enquête et Murray pourrait être suspendu pour le match 5.

Pas le faucon le plus aérien du nid…

Dejounte Murray a clairement dégoupillé hier soir après la défaite 121-129 des Hawks face aux Celtics. Sûrement frustré de la tournure des événements, les bonhomme n’a rien trouvé de mieux que de “chest-bump” un arbitre à la fin de la rencontre. Rien que ça…

Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM — mcbuckets (@creatorjordan23) April 24, 2023

L’officiel en question ? Gediminas Petraitis, au sifflet depuis huit saisons en NBA, semble sur les images totalement interloqué et se demander ce qu’il vient de lui arriver. Raccompagné aux vestiaires par le reste de son équipe, le déjanté Murray risque gros car on sait que la NBA n’aime pas ça. Marcus Smart, qui avait poussé une énorme gueulante en 2020, avait par exemple récolté une jolie amende de 35 000$ sans être suspendu pour autant. Mais en provoquant physiquement un officiel, Murray devrait logiquement être écarté au moins pour le match 5. L’enquête est ouverte du côté de la NBA et la sanction ne devrait pas tarder à tomber.

Atlanta n’avait pas vraiment besoin de ça. Menés 3-1 par les Celtics, les Hawks retourneront au TD Garden sans Dejounte Murray, qui réalise une excellente série avec plus de 25 points de moyenne. Le collectif de Quin Snyder, déjà limité, prend un sacré coup et pourrait disputer demain soir le dernier match de sa saison en cas de défaite.