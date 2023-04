Jeremy Lin joue actuellement à Taïwan et il a établi hier le nouveau record de points de sa franchise des Kaohsiung 17LIVE Steelers (oui le nom est un peu long…) en réussissant une performance majuscule : 50 points 10 rebonds et 11 passes. À 34 ans, l’ancienne star NBA est inoxydable.

Il y a des news qui donnent le smile, et savoir que Jeremy Lin a collé un 50-10-11 la nuit dernière dans le championnat de Taïwan nous remplit de bonheur. Jeremy Lin, c’est 10 saisons NBA mais surtout une icône marquante de la ligue. Passé par les Nets, Charlotte ou encore Atlanta, Lintendo a surtout laissé son empreinte dans l’univers NBA du côté de New York. Désormais de retour dans le pays de ses origines depuis quatre saisons (avec un petit tour en G League entre temps), l’une des figures de proue du basket asiatique se régale. Et après avoir réussi un match à 30 points l’avant-veille, Lin a pris totalement feu hier :

J.Lin établit le nouveau record de points de sa franchise en signant une performance complète au scoring, à la passe et au rebond. Alors oui, le championnat taïwanais n’est pas le plus relevé de la planète loin de là, mais ça fait toujours plaisir de voir un joueur si attachant faire une aussi belle perf et nous renvoyer son blaze à la tronche en plein Playoffs NBA… et l’addition aurait même pu être encore plus salée si le meneur n’avait pas été fouled-out en fin de rencontre. Envoyez les highlights, et vive le basket de très haut niveau.