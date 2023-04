Dans la série la plus explosive de ces Playoffs, Lakers et Grizzlies se retrouvent à la Crypto Arena pour le Game 4 de leur série. Menés 2-1, les Grizzlies, à l’instar des Bucks, doivent absolument prendre ce match pour conserver de bonnes chances de victoire. Mais pour ça, il faudrait déjà que toute l’équipe soit en bonne santé et se passe la balle comme il faut.

Dès le début de cette série, on savait que celle-ci serait tendue, serrée et avec une bonne dose de trashtalking. Dillon Brooks, expert en la matière, avait en effet déjà titillé LeBron James en avant série, puis il en a remis une couche lors de l’égalisation à 1-1 en disant que le King “était vieux.” Mais la vérité se trouve sur le terrain et pour le moment ce sont les Lakers qui dominent les débats en menant 2-1. Le Game 3 a notamment été un calvaire pour les Grizzlies avec un début catastrophique (35-9 dans le premier quart) et un Dillon Brooks qui se fait expulser pour avoir joué avec les bijoux royaux de sa majesté. Heureusement, Ja Morant s’est réveillé en fin de rencontre pour donner un peu de suspense. La jeune superstar a terminé avec 45 points, 9 rebonds et 13 passes, mais insuffisant pour contrer un duo LeBron/AD en forme.

With his third career Playoff game of 45 PTS tonight, Ja Morant is now tied with LeBron James for the most 45+ point Playoff games before the age of 24. pic.twitter.com/sez6UYJs5V — NBA History (@NBAHistory) April 23, 2023

Sur le match à venir, les Grizzlies doivent donc se remettre à l’endroit. Il faudra pour commencer que Dillon Brooks reste sur le terrain pour assurer son rôle de bulldog défensif, parce que parler c’est bien mais agir c’est mieux. Ja Morant doit démarrer ses dingueries dès le premier quart, et collectivement l’équipe doit mieux débuter sa rencontre et surtout remettre son jeune meneur au centre du collectif. En voyant le Game 3, on avait comme l’impression que le retour de Ja perturbait ses coéquipiers alors que ce devrait être logiquement l’inverse. À l’expérience, L.A va tout donner pour mener 3-1 et jouer le coup à fond, sachant que pour le moment Memphis n’a pas trouvé de solutions pour stopper Anthony Davis. Lorsqu’il ne se sabote pas lui-même, le monosourcil est une menace constante et certainement le meilleur joueur de la série. Prendre l’avantage à 3-1 signifierait une qualification à 95% selon les stats NBA, et dans un cas comme celui-là on imagine bien un scénario où les Angelinos termineraient le travail en six, à la maison.

Match capital dans cette série ce soir à 4h à la Crypto Arena. Avec la pilule bleue tout est relancée, avec la pilule pourpre et or tout semblera se terminer !