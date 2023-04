On avait imaginé beaucoup de scénarios avant le Game 1 entre les Grizzlies et les Lakers ce dimanche. Mais pas celui dans lequel Rui Hachimura sort le match de sa vie pour aider Los Angeles à arracher la win. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé…

Le 23 janvier dernier, les Lakers avaient récupéré Rui Hachimura dans un transfert contre Kendrick Nunn, trois choix de deuxième tour de draft et un Twix. Aujourd’hui, le Japonais de 25 ans a fait basculer un match de Playoffs en faveur de la mythique franchise de Los Angeles.

30 minutes de jeu, 29 points (dont 21 en deuxième mi-temps), 6 rebonds, 11/14 au tir, 5/6 à 3-points et 2/2 aux lancers-francs.

Oui, ce sont bien les stats de Rui en sortie de banc ce dimanche. Hachimura n’avait jusqu’ici jamais dépassé la barre des 20 points depuis son arrivée aux Lakers, on peut dire qu’il a choisi le meilleur moment pour sortir son match le plus abouti avec L.A., lui qui en a profité pour devenir le premier Laker depuis Magic Johnson à scorer minimum 25 points en sortie de banc dans un match de Playoffs.

RUI HACHIMURA DOWN THE LANE WITH AUTHORITY 😤 pic.twitter.com/QegaEJrsut — ESPN (@espn) April 16, 2023

En compagnie de son copain Austin Reaves, Rui Hachimura a posé la clim dans un FedEx Forum pourtant très chaud pour le début des Playoffs. Celui qui tourne à seulement 29,6% à 3-points sous le maillot des Lakers a enchaîné les banderilles du parking, notamment dans la deuxième moitié du troisième quart-temps. Not one, not two, not three… comme dirait LeBron, mais quatre tirs primés en quatre minutes pour permettre aux Lakers de passer un 14-4 aux Grizzlies alors qu’ils étaient menés 81-77. On vous laisse faire le calcul.

Mais Rui ne s’est pas limité à un rôle de spot-up shooteur. Le Japonais s’est pris pour Kawhi en lâchant du fadeaway à mi-distance, et s’est même permis de grimper sur Jaren Jackson Jr. – potentiel DPOY cette année – pour lâcher un gros tomar à une main. Bref, c’était sa soirée, et même si elle sera peut-être sans lendemain, Hachimura a déjà justifié son transfert de janvier dernier.

Car sans lui, les Lakers ne seraient probablement pas en tête 1-0 face aux Grizzlies à l’heure de ces lignes…