Alors qu’on attendait un LeBron James et un Anthony Davis de gala pour l’entrée en scène des Lakers dans ces Playoffs, nous avons (aussi) eu le droit à un… Austin Reaves des grands soirs. Performance des plus clutchs qui soit pour faire couler les Grizzlies, et tout ça pour… son premier match de postseason.

Ce soir les Lakers sont passés par toutes les émotions. La joie de mener, la peur de la blessure d’Anthony Davis, le stress de la remontée pour finir avec le bonheur de la victoire. Et ce bonheur, ils le doivent en partie à Austin Reaves. L’arrière s’est ainsi montré ultra clutch avec 14 de ses 23 points dans le quatrième quart temps. Que des gros shoots à des moments très importants notamment lors du comeback de Memphis qui menaçait le succès naissant de L.A. En plus de cette clutchitude, on note la variété des tirs à tous les spots et distances possibles. Dans le money time, le gamin est tellement en confiance que c’est lui qui remonte la balle et met le couvercle à la fin. On rappelle qu’on est dans une équipe où LeBron James est présent et on confie donc le jeu à un gars qui joue son premier match de Playoffs.

A moment in time with Austin Reaves.https://t.co/u9gAz8mbXu pic.twitter.com/0sUPSCTb8w — Rob Perez (@WorldWideWob) April 16, 2023

Pour vous situer le niveau de pyromanie du gars sur le match ? Lorsque AR met un terme à la rencontre avec un énorme buckets du parking, il reprend la phrase du moment “I’m him” et est porté en triomphe par ses coéquipiers.

Austin Reaves : 23 points dont 14 POINTS dans le dernier quart temps. On a littéralement vu ce mec balle en main, avec LeBron sur le parquet dans le money time, et c’était ÉCARTEZ VOUS pour punir les Grizzlies sur pick and roll avec AD. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023

Avec une performance comme celle-là, Austin Reaves met les Lakers en très bonne posture dans cette série en breakant d’entrée. Mais il se met également lui-même individuellement dans des conditions tops. Déjà pour le reste des Playoffs car il n’y a pas meilleur démarrage possible, mais les plus futuristes pensent déjà à cet été. Agent libre restreint durant la prochaine offseason, son agent se frotte déjà les mains pour la future négociation de son contrat. S’il continue sur sa lancée, les Lakers n’auront pas d’autres choix que de faire péter la banque pour conserver leur pépite non draftée. Il faudra peut-être se confronter au marché, de par son statut d’agent libre restreint Reaves peut recevoir des offres plus alléchantes d’autres franchises, mais Los Angeles a le droit de “matcher l’offre” pour garder son joueur.

Austin Reaves est agent libre restreint cet été. Il veut rester aux Lakers, mais il sait aussi qu’il aura droit à des offres folles ailleurs. S’il signe un contrat dans une autre équipe (le + gros possible), les Lakers auront la possibilité de matcher… … mais à quel prix ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023

Pour une première, on peut dire que c’est réussi pour Austin Reaves, comme pour son partenaire Rui Hachimura. Et si les stars de l’équipe sont aussi bien backées sur cette série alors que c’est davantage au rayon des blessures qu’on parle des Grizzlies… disons que les Lakers ont de bonnes chances de s’en sortir.