Les Playoffs battent leur plein mais la NBA n’a pas totalement refermé le chapitre de la saison régulière pour autant. Cette semaine, on devrait connaître l’identité de quatre vainqueurs des trophées de saison.

L’heure du verdict approche pour les récompenses de saison. Si le débat reste animé pour bon nombre d’entre elles, on devrait vite en savoir plus. La NBA a en effet annoncé ce dimanche soir qu’elle officialiserait cette semaine les vainqueurs de quatre catégories, à savoir : Défenseur de l’année (lundi), Joueur le plus clutch (mardi), Coach de l’année (mercredi) et Sixième homme de l’année (jeudi).

4 vainqueurs de trophées seront annoncés cette semaine : DPOY lundi

Clutch mardi

COY Mercredi

On rappelle vite fait les candidats pour les différentes catégories. Evan Mobley, Jaren Jackson Jr. et Brook Lopez se disputent le DPOY, De’Aaron Fox, Jimmy Butler et DeMar DeRozan le titre de clutch man, Mike Brown semble avoir une longueur d’avance sur Joe Mazzulla et Mark Daigneault chez les coachs. Enfin, Malcolm Brogdon part favori des leaders du banc face à Bobby Portis et Immanuel Quickley.

Il restera alors à trancher pour le titre de Rookie de l’année, même si Paolo Banchero semble avoir un boulevard vers le trophée mais surtout la lutte pour le MVP. Joel Embiid reste favori des bookmakers mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise quand il s’agit des récompenses de saison. Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo n’attendent que ça.

Source texte : NBA