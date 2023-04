Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, ma cousine m’a invité à boire le café demain matin, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, on n’ira pas boire le café chez Blandine, et voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Sixth Man of the Year.

En voilà une course qui aura été indécise… toute la saison. Pour ce premier John Havlicek Trophy de l’histoire, un paquet de mecs sont passés par la case “candidat plausible”, mais au final la NBA a tranché et ce sont trois noms qui ressortent du chapeau des meilleurs remplaçants de la Ligue.

🚨 OFFICIEL Les finalistes du trophée de Sixième homme de l’année 2023 : Malcolm Brogdon

Bobby Portis

Malcolm Brogdon, Bobby Portis et Immanuel Quickley donc.

Le premier a brillé dans son nouveau rôle de leader du banc de Boston cette saison. 15 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne pour l’ancien joueur des Pacers, le tout à plus de 48% au tir, 44,4% à 3-points et 87% aux lancers-francs. Trop propre, trop solide, trop précieux, Brogdon est l’une des raisons qui expliquent pourquoi Boston a terminé avec le deuxième meilleur bilan de la NBA.

Probablement favori, Brogdon va quand même devoir faire face à Bobby Portis, l’intérieur des Bucks qui continue de se montrer précieux pour Milwaukee en sortie de banc. Le chouchou du Fiserv Forum a terminé sa campagne avec une production solide, 14 points et plus de 9 rebonds en seulement 26 minutes, suffisant pour aider les Daims à boucler la campagne 2022-23 au top de la Ligue. Enfin, Immanuel Quickley vient apporter une touche new-yorkaise à ce Top 3, lui qui aimerait bien succéder au grand Gérard dix ans après le titre de ce dernier. Quickley reste sur la meilleure campagne de sa carrière : 14,9 points, 4,2 rebonds, 3,4 passes, 1 interception, à 45% au tir dont 37% de loin. C’est aussi grâce à lui si les Knicks retrouvent les Playoffs cette année.