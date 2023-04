Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, ma cousine m’a invité à boire le café demain matin, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, on n’ira pas boire le café chez Blandine, et voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Rookie of the Year.

On connait donc les trois finalistes dans la course au Wilt Chamberlain Trophy, award qui récompense chaque année le meilleur débutant de la saison. Pour 2022-23 ? Voici donc les trois finalistes :

Paolo Banchero, leader du kilomètre 1 jusqu’à, probablement, l’arrivée, grâce à une saison statistiquement très solide. Un début d’exercice en mode boulet de canon pour mettre tout le monde d’accord, puis une vitesse de croisière que 95% des joueurs NBA aimeraient avoir et on ne parle pas que des rookies, bref une domination quasi sans partage sir sa cuvée de Draft, malgré quelques beaux spécimens à ses côtés, oh la belle transition.

Jalen Williams, plutôt discret sur le premier tiers de la saison mais très rapidement installé parmi les leaders de la jeune escouade du Thunder. Attaque, défense, pep’s, intensité, JW est un crack, le meilleur Williams de son état et Dieu sait s’il y en a. Si la saison avait duré un mois de plus le bougre aurait même pu aller chercher le trophée, c’est dire la rapidité avec laquelle il progresse.

Walker Kessler, sorte d’Ivan Drago des temps modernes et pièce majeure de la très belle et inattendue saison du Jazz. Le type a quasiment fait oublier Rudy Gobert, et en plus Utah a récupéré 152 picks.

L’américano-italien du Magic ? Le couteau suisse du Thunder ? Le pivot à la grosse mâchoire du Jazz ? Faites vos jeux, et rendez-vous dans quelques semaines pour le verdict, très probablement avec un accent italien.