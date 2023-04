Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, ma cousine m’a invité à boire le café demain matin, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, on n’ira pas boire le café chez Blandine, et voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Clutch Player of the Year.

Petit nouveau dans la catégorie des trophées individuels décernés chaque saison, l’award du NBA Clutch Player of the Year récompensera par définition le joueur le plus clutch de la Ligue, le plus décisif pour ceux qui ne maitriseraient pas tout à fait la langue de Check Spear. Nommé Jerry West Trophy en l’honneur de la clutchitude légendaire de celui qui est également le logo de la NBA, il apparaitra donc pour la première fois dans le palmarès de la NBA et trois hommes restent en course pour aller décrocher la timbale, avec l’un d’entre eux qui se détache assez largement selon notre avis d’expert. De’Aaron Fox, le fameux favori, puis Jimmy Butler et DeMar DeRozan, qui ne seront pas trop de deux pour amener le trophée chez le meneur des Kings.

Et vous, c’est qui votre joueur le plus clutch pour cette saison 2022-23 ?