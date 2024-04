Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée de… 6MOY !

On connait donc les trois finalistes pour ce trophée de meilleur sixième homme de la Ligue, et on peut même vous dire que deux hommes se dégagent grandement. Malik Monk, pile électrique qui sort du banc des Kings pour envoyer 15,4 points par match à coups de grands tomars et de bombes du parking, puis Naz Reid, l’une des idoles de la Wolves Nation, qui tourne à 13,5 points et amène du banc une énergie folle au relais de Rudy Gobert notamment, et enfin Bobby Portis, remplaçant naturel de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee et capabe d’énormes cartons dès qu’il a un peu de responsabilités et de croquettes dans sa gamelle de doberman. L’année dernière c’est Malcolm Brogdon qui avait raflé la mise et en 2024 l’arrière de Sacramento semble posséder un léger avantage, même si on lui a coupé l’herbe sous le pied en fin de saison avec une blessure bien chiante qui a privé les Kings de son joker de luxe. Trois hommes, un trophée, le trophée John Havlicek, et des résultats qui seront dévoilés dans les prochaines semaines, du côté de Sacramento… ou Minneapolis selon nous. Faites vos jeux !