Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée de… MIP !

Brandon Ingram, Julius Randle, Ja Morant, Lauri Markkanen. Voici les quatre derniers lauréats au palmarès du trophée de MIP, le trophée qui récompense le joueur ayant le plus progressé en NBA. Cette saison ? Nombreux sont ceux qui ont vu leur production augmenter voire exploser, et à ce petit jeu-là trois hommes se détachent ce soir, trois hommes en lice pour récupérer le pompon. Tyrese Maxey, dragster des Sixers passé de 20,3 à 25,9 points et devenu, au passage, All-Star pour la première fois, Coby White le bien prénommé, passé de 9 à 19 points avec les Bulls et seul rayon de soleil d’une saison bien terne à Chicago, puis enfin Alperen Sengun, qui n’a disputé que 63 matchs mais qui bénéficie de l’article XXIX, Sec. 6(a) de la page 432-433 du CBA pour pouvoir prétendre au trophée cette saison, on ne plaisante même pas.

Tyrese, Coby, Alperen, trois cracks de cette saison 2023-24 mais un seul remplira son armoire d’un premier gros trophée individuel en carrière. Et vous, vous partiriez sur qui ?