Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, ma cousine m’a invité à boire le café demain matin, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, on n’ira pas boire le café chez Blandine, et voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Coach of the Year.

On vous livrait il y a quelques heures notre ranking final des meilleurs coachs de la saison 2022-23 en NBA, et comme Adam Silver lit quotidiennement TrashTalk en trempant ses biscottes dans le Pastis, voilà qu’il a décidé de jouer à qui a la plus grosse en envoyant ce soir ses finalistes pour ledit trophée. Bon, on extrapole un peu, possible que ce ne se soit pas passé exactement comme ça mais, bref, passons, et jetons donc un œil à ces fameux trois tacticiens qui se disputent les derniers le trophée tant convoité de meilleur coach de la saison.

Mike Brown pour commencer, et on pourrait même s’arrêter là tant le coach des Kings est annoncé favori. 48-34 pour le bilan, une franchise de retour en Playoffs (et avec l’avantage du terrain !) pour la première fois depuis 17 ans, que demande le peuple à part un trophée de COY, lui qui a d’ailleurs déjà été plébiscité par ses pairs. Favori ? Non, immense favori. Les deux autres finalistes ? Joe Mazzulla et Mark Daigneault, auteurs à la tête des Celtics et du Thunder de saisons au dessus des attentes pour différentes raisons, mais encore une fois, ces deux hommes devraient probablement applaudir dans quelques semaines le travail du boss du banc des Kings.