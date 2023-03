On a tendance à les critiquer lorsque les choses vont mal et ils sont souvent le premier verrou qui saute si l’équipe est en crise mais les coachs NBA peuvent aussi faire du super boulot et c’est l’occasion de leur offrir un peu de lumière à travers ce ranking du Coach Of the Year ou COY pour les intimes. Leader en février, Mike Brown est-il toujours au sommet ?

(Stats arrêtées au 4 mars)

#10 – Monty Williams (entrée)

Bilan : 35-29, quatrième de la Conférence Ouest

Le champion en titre vient nous faire un petit coucou alors qu’on se rapproche gentiment du dernier virage de la saison. Plombés par les blessures pendant un bon moment, les Suns ont eu un mal fou à faire honneur à leur rang. Avec l’arrivée de Kevin Durant et une infirmerie qui s’est enfin décidée à se vider, la machine Phoenix peut de nouveau marcher à plein potentiel. Les premiers matchs de ces Cactus 2.0 sont encourageants, ça promet du lourd pour les Playoffs. Avec un bilan comptable bien inférieur à celui de la saison passée, Monty Williams ne pourra pas aller chercher la couronne mais le retour au premier plan de Phoenix méritait d’être mis en lumière.

#9 – J.B. Bickerstaff (+1)

Bilan : 39-26, quatrième de la Conférence Est

On s’envole du côte de l’Ohio pour envoyer quelques éloges à ce cher Jean-Baptiste Bickerstaff. Les Cavs devaient passer un palier cette saison et ils ont réussi à s’offrir une place dans le Top 4 de l’Est. Certains espéraient sans doute un plus gros gap d’une année à l’autre mais le groupe est jeune et sa marge de progression reste importante. En outre, Cleveland est l’une des trois équipes de NBA (avec Philadelphie et Boston) à être présente dans le Top 10 à l’offensive et au defensive rating. Signe que le talent est bien là. L’un des grands axes de travail du moment ? Un banc plus impactant (27ème au scoring). Il y a du boulot mais les Cavs ont l’avenir pour eux.

#8 – Will Hardy (=)

Bilan : 31-33, neuvième de la Conférence Ouest

“Cette saison, le Jazz sera mauvais”. “Ils ont transféré les cadres, maintenant ils vont plonger”. Voilà le genre de phrases qu’on a pu lire (et parfois même écrire) concernant Utah mais la franchise de Salt Lake City tient pour le moment la distance et la perspective de jouer le Play-in est encore tout à fait réaliste. Pour sa première année sur le banc, Will Hardy a prouvé qu’il a les épaules pour diriger une franchise NBA avec un collectif pleinement impliqué, les explosions de plusieurs joueurs importants pour les années à venir (Lauri Markkanen évidemment mais aussi Walker Kessler). Utah n’en est qu’aux prémices de son nouveau projet mais son grand architecte est tout trouvé.

#7 – Tom Thibobeau (entrée)

Bilan : 38-27, cinquième de la Conférence Est

Encore un ancien vainqueur (2011 et 2021) qui fait son retour dans le Top 10. Repartis dans le ventre mou de la Conférence Est l’an passé, les Knicks font un comeback éclatant parmi les meilleures équipes de l’Est. Sur une série impressionnante de dix victoires en onze matchs, New York fait désormais partie du Top 5 et le parfum des Playoffs pourrait bien se faire sentir de nouveau dans la Mecque du Basket. Au rang des satisfactions, il y a évidemment l’arrivée de Jalen Brunson, le renouveau de Julius Randle, une attaque de feu qui jure totalement avec la pauvreté de l’an passé et un potentiel défensif qui est toujours là. Une équipe qui a une bonne tête de poil à gratter pour celle qui la piochera au premier tour en postseason.

#6 – Jacque Vaughn (-3)

Bilan : 35-28, sixième de la Conférence Est

Présent sur le podium de notre dernier ranking, Jacque Vaughn est malheureusement forcé de redescendre sur terre. Il faut dire que depuis un mois, le coach de Brooklyn a vu partir Kyrie Irving ET Kevin Durant. Pas facile dans ces conditions de maintenir le navire Nets au sein du gratin des meilleures teams de l’Est. La franchise de Big Apple a depuis empilé quelques défaites mais il y a aussi du bon avec la très belle intégration de Mikal Bridges en leader d’équipe. Certes, les stars sont parties mais l’effectif reste qualitatif avec des vétérans, des profils col bleus prêts à se battre sur le terrain. Est-ce que le récemment prolongé Vaughn emmènera tout ce beau monde en Playoffs ?

#5 – Taylor Jenkins (=)

Bilan : 38-24, deuxième de la Conférence Ouest

Un mois plus tard, Memphis est toujours deuxième à l’Est et Taylor Jenkins reste confortablement installé au milieu de notre ranking. Il faut dire que les Grizzlies montrent bien des visages sur les dernières semaines. Capables du meilleur comme du pire, les joueurs du Tennessee n’arrivent pas à lancer une grosse série et les limites à l’extérieur sont toujours présentes. En outre, on notera que les Oursons semblent dans le dur face aux gros morceaux ces derniers temps : une seule victoire sur les huit derniers matchs contre une équipe du Top 5 (Est et Ouest compris). Le retour d’un Steven Adams en tenue ferait du bien alors que Sacramento se rapproche doucement de la seconde place.

#4 – Joe Mazzulla (-2)

Bilan : 45-19, deuxième de la Conférence Est.

Les Celtics sont toujours bien placés dans les hautes sphères de l’Est mais ils ne sont plus premiers, la faute aux Bucks. Pendant que Milwaukee a enclenché la sixième, Boston traverse une petite zone de moins bien. Pas aidés il est vrai par quelques blessures, les Celtics sont inconstants dans leurs performances. Capables de pousser les Bucks dans leurs retranchements avec une équipe F, ils peuvent aussi perdre à domicile malgré 28 points d’avance contre Brooklyn… À 100% de son potentiel, ce groupe est favori pour rejoindre les Finales voire même gagner le titre mais attention à ne pas se voir trop beau parfois. Il faut remettre le bleu de chauffe et lancer une dynamique positive avant la postseason.

#3 – Mike Budenholzer (+4)

Bilan : 45-17, premier de la Conférence Est

La grosse progression du mois est pour Mike Budenholzer ! Difficile de trouver grand-chose à y redire avec une équipe des Bucks qui semble invincible ces dernières semaines (16 victoires de suite). L’infirmerie est vide, le récemment arrivé Jae Crowder va lentement mais sûrement devenir l’un des chouchous du public, le Greek Freak domine comme toujours, les lieutenants répondent présent, Khris Middleton reprend lentement mais sûrement ses marques dans un rôle surprenant de leader de banc. Le rouleau compresseur du Wisconsin semble lancé et on souhaite bien du courage aux équipes qui croiseront son chemin si les blessures laissent les Bucks tranquilles.

#2 – Mike Malone (+2)

Bilan : 45-19, premier de la Conférence Ouest

Solides leaders de la Conférence Ouest, les Nuggets ne font pas toujours parler d’eux mais ce qu’arrive à faire Denver cette saison c’est très fort. Attendue au tournant avec le retour des blessés, la franchise des Rocheuses a assumé son statut et aucune équipe de l’Ouest n’arrive ne serait-ce qu’à contester sa domination sur la Conférence. Nikola Jokic est en route pour un troisième titre de MVP, Jamal Murray est revenu à son meilleur niveau, Aaron Gordon joue le meilleur basket de sa carrière, les progrès du roster sont visibles des deux côtés du terrain, ne serait-il pas temps de récompenser le boulot de Michael Malone ?

#1 – Mike Brown (=)

Bilan : 37-25, troisième de la Conférence Ouest

Récemment nommé Coach du mois de Février, Mike Brown et les Kings continuent de surprendre leur monde semaine après semaine. Si la défense est toujours un point faible, Sacramento peut compter par contre sur une attaque de feu pour compenser : tout simplement la première force de frappe du pays ! Impossible de ne pas parler non plus des progrès de ce groupe, à commencer par le désormais All-Star De’Aaron Fox, incroyable leader cette saison en Californie. On sent un groupe qui vit bien, qui ne lâche rien, qui a une force mentale énorme. Encore quelques victoires et les Playoffs feront leur retour au Golden 1 Center. Rien que cette phrase met Mike Brown tout en haut de notre ranking.