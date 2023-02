Après une trade deadline complètement folle où les Nets ont transféré coup sur coup Kyrie Irving et Kevin Durant, on a enfin droit à un peu de stabilité à Brooklyn. En effet, le coach Jacque Vaughn et la franchise new-yorkaise viennent de trouver un accord sur une prolongation de contrat.

En l’espace d’un an, James Harden, Kyrie et KD ont tous quitté Brooklyn. Mais pendant ce temps Jacque Vaughn a pris du galon et il est aujourd’hui considéré comme l’homme de la situation.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le coach des Nets vient donc de signer une extension de contrat de plusieurs années avec Brooklyn, moins de quatre mois après avoir pris la succession de Steve Nash sur le banc de l’équipe new-yorkaise. Jacquo avait démarré avec l’étiquette d’intérimaire (après plusieurs années en tant qu’assistant coach), désormais il a la pleine confiance de ses dirigeants pour guider les Nets cette saison et lors des années à venir.

Jacque Vaughn had shed the interim label earlier this season with a team option on next year — and now gets extended for multiple years past the 2023-2024 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/YE3Txda9xF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

C’est une belle récompense pour Vaughn, récompense qui ponctue le travail très solide réalisé depuis sa prise de fonction. Car même s’il n’a pas pu sauver le championship project des Nets, qui a finalement explosé à la trade deadline sans qu’il n’ait pu y faire grand-chose, le coach de 48 ans a eu le temps de prouver sa capacité à reformer un collectif après un début de saison chaotique sous Nash. Pendant de nombreuses semaines, Jacque Vaughn a réussi à faire passer son message, il a su installer une discipline de groupe pour faire progresser les Nets (notamment en défense) et a proposé un bilan de 32 victoires pour 19 défaites, avec dans le lot une série de 18 succès en 20 rencontres.

Certes, l’équipe de Brooklyn n’est aujourd’hui plus du tout la même qu’avant le 9 février mais peu importe, Jacque Vaughn a été suffisamment convaincant pour sécuriser sa place.

Source texte : ESPN