Ce n’est pas la nouvelle la plus surprenante de ce début d’année 2023, mais elle est quand même difficile à avaler. Toujours gêné par son genou, Lonzo Ball va malheureusement connaître une saison blanche.

Un jour après le recrutement de Patrick Beverley par Chicago, Shams Charania de The Athletic a annoncé la nouvelle qu’on redoutait depuis un bon bout de temps déjà. N’ayant pas joué le moindre match NBA cette saison à cause de son maudit genou gauche, le meneur des Bulls n’est pas prêt à envisager un retour au cours de la campagne 2022-23, et la franchise de Chicago préfère ainsi mettre fin aux spéculations pour se tourner vers la saison suivante.

The Chicago Bulls are expected to shut down guard Lonzo Ball for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pain and discomfort have persisted in Ball’s left knee following two surgeries at the beginning and end of 2022.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2023