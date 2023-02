Victor Wembanyama ne se presse pas pour prendre du poids : les fans des nineties en deuil, les 130 kilos ne sont plus à la mode

Petite sous-thématique du dossier Victor Wembanyama : la façon dont le prospect français bouffe et compte prendre du poids. « Eh mais TrashTalk, c’est quoi cette ligne édito ? Vous êtes sérieux à faire un article sur ça ? ». Ne vous méprenez pas, c’est très intéressant (et super important).

Encore un petit bijou tiré du gros papelard d’ESPN.

« La prise de poids est un sujet sensible pour Wembanyama et ses conseillers », raconte Brian Windhorst, le rédacteur de ce gros dossier consacré au *prendre la voix de Stéphane Guy* génie français. Victor est officiellement listé aux alentours des 104, 105 kilos. Un corps encore léger compte tenu des centimètres qui l’accompagnent. Sur les réseaux, dans les salles de basket et en interne, le sens commun rattaché à cette « disproportion » envoie Victor Wembanyama soulever de la fonte à Basic Fit. Ce n’est pourtant pas la priorité du clan Wemby, comme le rapporte Bouna Ndiaye, l’agent de Victor.

« Le poids viendra avec le temps, vous savez, l’accent mis sur le poids est une erreur. Je suis sûr à 100 % de cela. Si vous mettez trop de poids trop rapidement sur le corps de Victor, cela ne va pas durer. C’est sûr. Il sera sujet à des blessure. » – Bouna Ndiaye pour ESPN

Plus bas dans l’article, on apprend que Wembanyama a passé dix jours de l’année 2022 à s’entraîner en Allemagne avec Holger Geschwindner, l’ancien entraîneur personnel de… Dirk Nowitzki. Selon ESPN, « Geschwindner a supplié l’adolescent français d’ignorer les appels à prendre trop de poids ». Victor mange cinq fois par jour depuis cinq ans pour « aider ses muscules à suivre le rythme de ses os ». Il est pour l’instant à l’écoute des mises en garde et se renforce musculairement, plutôt que de prendre du poids pour prendre du poids. On sait que les fans des 90’s auront beaucoup de mal à le comprendre, mais les 130 kilos ne sont plus à la mode. Et les coupes mulets aussi. Toujours bon de le rappeler.