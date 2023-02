Pour un média comme TrashTalk, le parler-poubelle est bien entendu considéré comme un art à part entière. Un art certes en perdition, mais qui possède encore de vrais porte-drapeaux dans la NBA actuelle. Parmi eux ? Patrick Beverley, élu trashtalker numéro 1 par ses pairs lors du All-Star Weekend.

Ce n’est un secret pour personne, Pat Bev aime ouvrir sa grande bouche. Il aime envoyer des piques, il aime provoquer, il aime titiller ses adversaires pour tenter de les faire sortir de leurs gonds. C’est en grande partie ce qui fait le personnage, avec son côté pitbull en défense. Et visiblement, à 34 ans, la langue de Patoche est toujours bien pendue.

Lors du All-Star Weekend de Salt Lake City, Joe Vardon, Law Murray et Bob Kravitz de The Athletic sont allés à la rencontre de 22 joueurs participant aux différentes festivités pour leur poser quelques questions liées à la Grande Ligue, notamment celle concernant le plus grand trashtalker en NBA actuellement. Résultat ? Pat Beverley termine en tête (6 votes) devant un autre spécialiste de la discipline, Draymond Green (4 votes).

“Pat Beverley est imbattable en trashtalking” – Paul George, ancien coéquipier de Pat Bev aux Clippers

Imbattable, à ce point ? Niveau originalité, probablement. Niveau efficacité par contre, pas sûr. Personne n’a oublié la scène où il a… amené une caméra à l’arbitre lors de Celtics – Lakers pour lui montrer sa grossière erreur concernant une faute non sifflée sur LeBron James. C’était vachement drôle, mais ça a pénalisé son équipe puisqu’il a pris une technique. On n’a pas oublié non plus le jour où il a balancé à Stephen Curry – on cite – “Tu avais les cinq dernières années, les cinq prochaines sont pour moi”. Ça aussi c’était vachement drôle, surtout quand on connaît la suite.

Au final, que son trashtalking soit une stratégie efficace ou pas, Pat Bev n’arrêtera jamais de parler poubelle, en particulier envers les plus grandes stars NBA (Damian Lillard, Kevin Durant, Chris Paul…). Et c’est exactement pour ça qu’il ne laisse personne indifférent.

“Pat sait que c’est son rôle, c’est sa manière de peser sur le jeu, foutre le bordel et sortir les joueurs de leur zone de confort.” – Kevin Huerter, joueur des Kings

Source texte : The Athletic