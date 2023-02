Les Hawks se débarrassent de leur coach Nate McMillan !

La NBA est peut-être en mode All-Star Break, mais ce n’est pas pour autant que les breaking news s’arrêtent. La preuve ce mardi soir, où les Hawks ont tout simplement décidé de couper les ponts avec leur entraîneur Nate McMillan.

On savait que l’avenir de McMillan à Atlanta était très incertain, mais on s’attendait à ce qu’il finisse au moins la saison. Finalement, les Faucons ont estimé que ça ne pouvait plus durer et ont donc viré leur entraîneur si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

WOW LES HAWKS QUI DEGAGENT NATE MCMILLAN ! https://t.co/VGM6PrrzmW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2023

La nouvelle tombe à deux jours de la reprise de la saison régulière, actuellement sur pause suite aux festivités du All-Star Weekend. Elle tombe aussi à un moment où les Hawks affichent un bilan décevant de 29 victoires pour 30 défaites (synonyme de 8e place dans la Conférence Est), eux qui ont mal géré leurs dernières échéances (6 revers sur les 10 derniers matchs) avant la petite trêve de mi-saison. Et enfin, elle tombe après les nombreuses turbulences ayant caractérisé la campagne 2022-23 de la franchise d’Atlanta.

Pour rappel, il y a eu pas mal de bouleversements en coulisses ces dernières semaines, entre la prise de pouvoir de Landry Fields en tant que président des opérations basket (à la place de Travis Schlenk), la promotion de Kyle Korver en tant que manager général assistant, et la place de plus en plus importante occupée par Nick Ressler (le fils du proprio Tony Ressler). Bonjour l’instabilité, instabilité caractérisée également par des tensions entre la star locale Trae Young et le coach Nate McMillan. Tout ça mis ensemble, plusieurs spéculations laissaient entendre fin décembre que McMillan pouvait potentiellement démissionner. Finalement, il n’aura pas besoin.

La question qui se pose désormais, c’est évidemment de savoir qui sera son successeur. Ce qu’on sait à l’heure de ces lignes, c’est que l’assistant Joe Prunty assurera l’intérim en attendant un nouveau coach. Mais les Hawks vont être agressifs pour trouver au plus vite un nouvel homme fort, eux qui viseraient des noms comme Quin Snyder (ancien coach du Jazz) et Kenny Atkinson (ancien coach des Nets, assistant aux Warriors).

ESPN Sources: The Hawks are planning a wide-ranging search, but one candidate expected to be at the top of the list: Former Utah Jazz coach Quin Snyder. Others expected to be considered include Bucks assistant Charles Lee, Golden State assistant Kenny Atkinson. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

