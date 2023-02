Équipe de France : la liste des 12 joueurs convoqués pour affronter la République Tchèque jeudi

Vincent Collet a annoncé la liste des douze joueurs de l’Équipe de France qui affronteront la République Tchèque ce jeudi (18h45) dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2023. Un groupe sans surprise avec l’incontournable Victor Wembanyama.

Déjà qualifiés pour le Mondial 2023, les Bleus s’envolent ce mercredi pour Prague afin d’y défier la République Tchèque. Si le billet pour le Japon et les Philippines est dans la valise, ce match aura des airs de répétition générale et certains joueurs auront à cœur de marquer des points à quelques mois de la compétition. Vincent Collet et le staff de l’Équipe de France ont révélé hier soir la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre.

Les 12 Bleus pour #CZEFRA : Andrew Albicy, Juhann Begarin, Hugo Benitez, Sylvain Francisco, Damien Inglis, Ismaël Kamagate, Paul Lacombe, Nicolas Lang, Yoan Makoundou, Pierre Pelos, Terry Tarpey, Victor Wembanyama.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/hNXMfUdfNa — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 21, 2023

Les joueurs français de NBA évidemment absents, on part sur une liste sans trop de surprises. La pépite Victor Wembanyama est bien sûr présente, tout comme l’expérimenté Andrew Albicy pour encadrer ce groupe au vécu limité (Albicy a plus de sélections que tous les autres réunis !). On notera la présence de Pierre Pelos, le joueur de la JL Bourg, récent finaliste de la Leaders Cup, qui devrait honorer sa première sélection face aux Tchèques. Puisque Vincent Collet avait rassemblé un groupe élargi de 14 joueurs, ce sont Malcolm Cazalon et Bodian Massa qui restent réservistes. Les deux hommes rejoindront le groupe ce vendredi avant le dernier match face à la Lituanie dimanche à l’Arena Loire de Trélazé. (18h)

Les Bleus affronteront la République Tchèque ce jeudi pour viser une neuvième victoire dans cette phase de poules. Pour rappel, l’Équipe de France l’avait emporté de 35 points lors de la première confrontation, mais les NBAers étaient de la partie. On verra si la jeune garde fait aussi bien.

Source texte : @FRABasketball