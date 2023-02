On vous a vus somnoler devant le All-Star Game et ses attractions qui malgré leur appellation n’attirent plus vraiment. Mais de loin seulement car ce weekend, on a préféré remettre l’église au milieu du village, la France au coeur de la carte du basketball mondial et Saint-Chamond comme centre de gravité de l’Hexagone.

Oui, ce weekend, ce n’était pas dans l’Utah qu’il fallait se trouver, mais bien dans la vallée du Gier à quelques pas de Saint-Etienne pour mater un bon moment de balle orange, et on vous explique pourquoi on a kiffé la Leaders Cup LNB à Saint-Ch’mond comme on dit ici.

Parce que Mike James préfère voir Monaco perdre que gagner sans lui. État d’esprit irréprochable, tête de lard/20.

Parce qu’on a vu un coach médaillé au championnat du Monde, championnat d’Europe et aux Jeux Olympiques. No disrepect Michael Malone et Joe Mazzula, mais n’est pas Vincent Collet qui veut.

Parce qu’on n’a pas eu besoin de se ruiner pour voir un beau spectacle.

Parce que mettre vingt minutes pour faire le trajet maison -> Arena Saint-Etienne Métropole, c’est quand même mieux que de prendre l’avion pour aller aux USA. Et c’est plus sympa pour la planète.

Parce qu’on a vu huit vrais matchs disputés (enfin, un peu moins le dimanche avec la fatigue) au lieu d’un scrimmage sans intensité.

Parce qu’on peut briller en soirée en sachant que les habitants de Saint-Chamond sont les Couramiauds (on vous laisse checker l’origine, c’est magnifique), et qu’ils sont bien cools en plus d’avoir un nom qui claque.

Parce qu’on a vu le futur first pick de la Draft, Victor Wembanyama.

Enfin first pick s’il ne cède pas aux sirènes des supporters de Boulazac qui ont réclamé sa signature en Dordogne. Sur un malentendu, ça peut marcher.

D’ailleurs, big up aux fans de Boulazac, au taquet, pleins d’humour et d’auto-dérision. Vous avez participé à la super ambiance du weekend avec les autres supporters dans la salle.

Parce que le premier rang n’était pas rempli d’influenceurs ou de personnes présentes juste pour se la péter.

Parce qu’on a vu le GOAT Terry Tarpey moucher un rédacteur de TrashTalk un peu trop insolent.

Thank you for the extra motivation we needed 😬 Merci pour la motivation supplémentaire dont on avait besoin 😬 https://t.co/IXlYSxmD6w — Terry Tarpey III (@Taarpey) February 17, 2023

Parce qu’on a pu mater un peu de la relève du basketball français, même si voir Zaccharie Risacher jouer devant son paternel, ça nous a foutu un petit coup de vieux.

Parce que le meilleur scoreur de l’histoire des coupes d’Europe nous a régalés. Quelle facilité et quel talent monsieur Nando De Colo !

Parce que si Antoine Diot a pu découper les filets après la victoire de l’ASVEL, c’est parce que Jacques Alingue avait fait le taf en réparant le panier la veille.

Parce qu’on a suivi la finale de la Leaders Cup de ProB à 50cm de l’Homme. Qui quelques dizaines de minutes plus tard claquait le dunk du weekend. Merci pour les travaux Charles Kahudi.

Parce qu’on a eu le droit au show de Matéo, finaliste de Incroyable Talent en France et en Espagne. Red Panda peut remballer ses bols et son monocycle.

Parce que la NBA a prévu de piquer l’idée de la LNB dès la saison prochaine. Si vous n’étiez pas encore convaincus, Adam Silver l’est déjà.

Alors oui, ce n’était pas Disney et ça faisait peut-être moins rêver sur le papier, mais sortir d’Île de France ne fait pas de mal. Cette Leaders Cup en a été la preuve. Maintenant vous savez quoi faire l’an prochain si vous voulez profiter d’un bon weekend baskettball : oubliez le All-Star Game et allez voir la Leaders Cup !