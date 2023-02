C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Hakeem Olajuwon !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Hakeem Olajuwon. Après Larry Bird il y a quinze jours et Damian Lillard la semaine dernière, on repart il y a quelques décennies avec l’un des meilleurs postes 5 de toute l’histoire de la NBA. L’un des ses meilleurs défenseurs, l’un de ses meilleurs attaquants, un type bagué qui a absolument tout gagné dans sa carrière. Grâce à son immense talent évidemment, mais grâce, aussi, à quelques copains, car on ne devient pas double champion NBA en jouant à 1 contre 5. Attention un petit indice se cache dans cette phrase concernant ses meilleurs coéquipiers, quoique, et on fait donc le tour de que Hakeem a pu avoir de mieux dans sa carrière en matière de teammate. Y’a une histoire de Twin Towers qui traine, y’a des mecs devenus présentateurs à la téloche et une seule certitude, aucun joueur des Raptors car Hakeem n’a évidemment jamais joué avec les Raptors.

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.