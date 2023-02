Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du jeudi 23 au dimanche 26 février 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

La NBA a appuyé sur pause ce matin après un All-Star Weekend fort en émotions. Retour sur les planches prévu ce jeudi, avec un menu XXL pour compenser ces trois jours sans action. On commence avec un classique de la Conférence Ouest entre les Lakers et les Warriors, mal en point à l’abord de ce dernier tiers de la saison régulière. Vendredi, les Bucks tenteront de poursuivre leur série d’invicibilité face à Miami. Ce week-end, ce sera au tour des Knicks et des Pelicans de nous hyper puis on terminera la semaine en beauté avec un Cavs – Raptors qui nous rappelle plein de souvenirs de l’époque LeBronto. Par ici le programme !

Dans la nuit du jeudi 23 février

Indiana Pacers – Boston Celtics à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 24 février

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers à 1h (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 25 février

Detroit Pistons – Toronto Raptors à 18h (beIN 4)

New York Knicks – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 26 février

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers à 21h30 (beIN 3)

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors à 0h (beIN 4)