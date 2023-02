Le samedi soir n’avait jamais autant rassemblé de viewers depuis la création du All-Star Weekend. Un record à double tranchant, tant on se réjouit de la bonne santé du Dunk Contest, qu’on déplore la hype des autres évènements de cette fin de semaine.

Les différents concours du All-Star week-end ont eu lieu ce samedi : au programme, les traditionnels Skills Challenge, 3-points Contest et Slam Dunk Contest. Si ces derniers sont désormais des classiques, il n’empêche que les audiences ont cartonné : douze heures après leur tenue, les vidéos des concours ont été visionnées plus d’un demi-milliard de fois. Un record all time qui témoigne, malgré le niveau d’intérêt de certains concours, de la bonne santé médiatique et de l’image en expansion de la NBA.

State Farm All-Star Saturday Night, highlighted by the Philadelphia 76ers’ Mac McClung’s performance in the AT&T Slam Dunk, generated more than half a billion video views in the first 12 hours. The 520M views are the most-ever for an All-Star Saturday Night and continue to grow. pic.twitter.com/Dkv7mSgAXg

— NBA Communications (@NBAPR) February 19, 2023