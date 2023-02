Épreuve de lancement de la soirée des concours du All-Star Weekend, le Skills Challenge a été remporté par la Team Jazz, composée de Walker Kessler, Collin Sexton et Jordan Clarkson. Assez molle, la formule n’a pas forcément séduit dans la salle et derrière nos écrans.

Première information de la soirée, avant même le début du Skills Challenge : la tête d’affiche Giannis Antetokounmpo est préservée pour le match des étoiles, à cause de son bobo au poignet. Il est remplacé par Jrue Holiday, pas une mauvaise opération dans un concours qui fait la part belle à la précision. Souci ? Bah la précision, c’est clairement le mot qu’il a manqué dans l’ensemble de l’épreuve.

La première manche consistait en un relai sur un parcours d’obstacles. Les Antetokounmbros ont été performants, mais dépassés par la vitesse et la fougue des jeunes de la team Rookies. Mention spéciale à l’équipe du Jazz et particulièrement à Jordan Clarkson, qui n’avait visiblement pas compris qu’il y avait un chrono étant donné qu’il s’est permis de courir comme s’il s’agissait d’un footing décrassage du dimanche matin.

Une deuxième épreuve basée sur des passes… et on ne va pas se mentir, c’est clairement pas ouf. La triplette Jazz a remporté l’épreuve, qui était basée sur la réalisations de passes – directes, à terre, à une main – dans de grands cerveaux mouvants. Le public n’a pas compris, comme les copains de BeIN et comme nous mêmes. Tout ça pour dire que les Antetokounmbros ont tâché leur froc dans un silence de cathédrale, merci Jrue Antetokounmpo pour les travaux afin de limiter la honte la casse. Les Rookies font chou blanc, il faudra gagner la dernière manche pour espérer l’emporter !



Dernière opportunité de gagner donc, un concours de tirs à différentes positions, qui en fonction de leur éloignement apportent plus ou moins de points à l’équipe. Passé les Rookies et leur mixtape de parpaings, c’est bien le Jazz qui va définitivement plier le game en faisant preuve d’une précision disons… honorable, sans être fantastique. La soirée des concours était lancée en douceur avant l’arrivée des (vrais) snipers !