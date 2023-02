Ce weekend, toute la planète basket sera à Salt Lake City pour le All-Star Weekend 2023 ! La grosse fête officielle de la NBA, avec son lot de jeux et d’animations. Cela tombe bien, pour cette belle fin de semaine remplie de festivités, ParionsSport point de vente vous propose de jouer à un jeu auquel vous avez peut-être participé l’an dernier : les All-Star Pronos. Concept simple : 8 grandes questions auxquelles répondre, et la possibilité de partir aux USA pour vivre un match de saison régulière NBA sur place !

Jusqu’à 23h59 ce samedi 18 février, ParionsSport propose de pronostiquer gratuitement sur le All-Star Game 2023, en partenariat avec la NBA.

Le principe est très facile. Samedi soir, c’est la soirée des concours. Dimanche soir, c’est la soirée du All-Star Game. Du coup ? Et bien entre ces différents événements, il y a des questions à se poser et des réponses à fournir ! Skills Challenge, 3-point Contest, Slam Dunk Contest, meilleur marqueur du match des étoiles, il y en a dans tous les sens et pour tous les goûts. Et comme d’habitude, vous le savez, on aime bien jouer aux Hexperts pour partager nos visions du futur. Et pour la deuxième année de suite, en plus de nos habituels pronos envoyés sur les réseaux sociaux, ParionsSport a décidé de relancer son jeu qui avait eu un franc succès en 2022.

Jusqu’à samedi soir (23h59), vous aurez 8 questions auxquelles répondre sur le formulaire disponible ici.

Des questions qui concernent évidemment le All-Star Weekend et ses différents événements. On est pas là pour le match des gamins le vendredi ni la probabilité que les Bulls gagnent le titre, même si ça doit en intéresser certains.

Voici les 8 grandes questions auxquelles il faudra répondre, et que vous pourrez retrouver dans leur formulaire avec les cotes pour chaque favori et participant.

Quelle équipe va remporter le All-Star Game ? Quel joueur sera élu MVP du All-Star Game ? Combien de points seront marqués au total dans le All-Star Game ? Quel joueur inscrira le plus de paniers à trois points dans le match ? Qui sera le meilleur marqueur du All-Star Game ? Quel joueur va remporter le « Skills challenge » ? Quel joueur va remporter le concours à 3 points ? Quel joueur va remporter le concours de Dunk ?

Les participants du Skills Challenge :

Team Antetokounmpo : Giannis, Thanasis et Alex Antetokounmpo

Team Jazz : Collin Sexton, Jordan Clarkson et Walker Kessler

Team Rookies : Paolo Banchero, Jaden Ivey et Jabari Smith Jr

Les participants du 3-point Contest :

Tyrese Haliburton

Buddy Hield

Tyler Herro

Kevin Huerter

Damian Lillard

Julius Randle

Jayson Tatum

Lauri Markkanen

Les participants du Dunk Contest :

Trey Murphy III

Kenyon Martin Jr.

Jericho Sims

Mac McClung

Les participants du All-Star Game 2023 :

Giannis Antetokounmpo

LeBron James

Joel Embiid

Kyrie Irving

Donovan Mitchell

Jayson Tatum

Luka Doncic

Lauri Markkanen

Ja Morant

Nikola Jokic

Bam Adebayo

Jaylen Brown

DeMar DeRozan

Tyrese Haliburton

Jrue Holiday

Julius Randle

Pascal Siakam

Anthony Edwards

De’Aaron Fox

Paul George

Shai Gilgeous-Alexander

Damian Lillard

Domantas Sabonis

Les pronostics de TrashTalk sur les 8 grandes questions du All-Star Weekend :

Team Giannis Donovan Mitchell 325 points Tyrese Haliburton Donovan Mitchell Team Jazz Buddy Hield Kenyon Martin Jr

DES LOTS DE DINGO À GAGNER POUR CE JEU GRATUIT :

1ère place : 1 voyage pour 2 personnes pour aller voir un match de saison régulière NBA

2ème place : 1 maillot dédicacé

3ème place : 1 maillot NBA au choix

Envoyer un formulaire et ensuite croiser les doigts pour finir par applaudir des dingueries en Playoffs, on sait pas pour vous mais nous ça nous chauffe pas mal. Et si t’as pas le gros lot ? Il y a quand même un maillot dédicacé, ou un maillot NBA au choix ! Et dans le pire des scénarios, même en ayant tout bon et en n’ayant pas été tiré au sort, il y aura quand même une hausse de l’hexpertise dans la communauté. Et ça, c’est beau.

Règlement complet ICI

Vous savez donc quoi faire, et vous avez jusqu’à samedi soir pour le faire ! Par ici pour remplir le formulaire du All-Star Pronos spécial ParionsSport, et regardez bien profondément dans votre boule de cristal car il y a un voyage aux US avec match de saison régulière NBA à la clé. C’est pas tous les jours qu’on peut se le dire, donc autant en profiter.