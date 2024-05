Après une carrière NBA longue de presque 15 saisons et d’innombrables campagnes avec l’Équipe de France, Boris Diaw continue de fouler les parquets à 41 ans. C’est à Biscarrosse, dans le département des Landes, que Babac nourrit aujourd’hui sa passion pour le basket. Une nouvelle aventure qu’il est désormais possible de suivre à travers la série “Landes Of Brothers”, dont l’épisode 4 vient tout juste de sortir sur SKWEEK.

Après avoir passé le second tour dans l’épisode deux, l’équipe de Biscarosse de Boris Diaw avait triomphé du Real Chalossais en huitième de finale de la Coupe des Landes dans le dernier épisode.

Cette fois-ci, c’est l’équipe de Coteaux-du-Luy qui se dresse devant l’équipe de vieux briscards landais en quarts de finale de Coupe, une équipe bien sérieuse qui évolue en Nationale 3. Un gros défi pour Biscarosse, qui va devoir faire face à une équipe avec une meilleure condition physique et qui va les faire courir. Mais avant cela, c’est camp de basket pour Babac en ce début de mois de mars. Sans oublier une journée où Boris Diaw et ses compères doivent enchaîner deux matchs dans le même jour. Mine de rien un sacré challenge pour une équipe de départementale 3.