“Landes Of Brothers”, épisode 2 : Boris Diaw et Biscarosse en match, ça donne quoi ?

Après une carrière NBA longue de presque 15 saisons et d’innombrables campagnes avec l’Équipe de France, Boris Diaw continue de fouler les parquets à 41 ans. C’est à Biscarrosse, dans le département des Landes, que Babac nourrit aujourd’hui sa passion pour le basket. Une nouvelle aventure qu’il est désormais possible de suivre à travers la série “Landes Of Brothers”.

La Coupe du monde des Landes, ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas. Mais aux yeux de Boris, “c’est un titre qu’il faut avoir quand on est basketteur”. C’est principalement pour cette compétition que Babac est sorti de sa retraite afin de poser ses valises à Biscarosse, en… Départementale 3, avec certains de ses potes originaires du coin.

Pour l’épisode 2, c’est deuxième tour de Coupe des Landes au programme. Un morceau plutôt sympa car beaucoup de divisions au dessus pour Boris et sa bande. Un morceau qui va se faire manger comme un goûter. On aura aussi droit aux insides, avec des moments dans le vestiaire et de la communication en match. Bref, du contenu bien sympa qui file le sourire. Allez, c’est parti !