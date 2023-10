L’annonce de sa signature à Biscarrosse (Landes) en Départementale 3 pour y jouer la fameuse Coupe des Landes avait fait sensation. Ce dimanche, Boris Diaw a enfilé pour la première fois la tunique de son nouveau club. Un match très tranquille pour Babac, qui a inscrit 9 points et surtout distribué les ballons. Tout en étant heureux.

Vous nous auriez dit que Boris Diaw serait un joueur de DM3 dans les Landes il y a un an, on vous aurait sans doute conseillé de vous rapprocher d’un psychologue reconnu sans délai. C’est pourtant la réalité aujourd’hui, et le MIP NBA 2006 a donc joué ce week-end son premier match sous les couleurs du Biscarrosse Olympique Basket. Face au Basket Luy Adour Club, un nom que l’on aurait jamais pensé écrire sur le site de TrashTalk mais la vie réserve bien des surprises. La dédicace à Yann Casseville, qui était présent sur place et nous permet d’avoir des images.

Oui, cinq ans après sa retraite, Boris Diaw est bel et bien de retour. À Biscarrosse, en D3 ! pic.twitter.com/ZdI583wtZa

— Yann Casseville (@Kasvilovic) October 15, 2023

La vie, puisqu’on en parle. Boris Diaw l’a kiffé comme il se devait hier en remportant la rencontre 54-46. Quelques points, mais surtout beaucoup de rebonds et de passes. Le tout devant un public exceptionnellement nombreux pour de la D3, star du basket français oblige. Séance photo et sourires après la partie, de quoi raconter qu’on aura vu Boris Diaw se la donner dans une salle de départemantale un dimanche après-midi d’octobre. Une phrase magnifique. Précision : c’était un match de championnat, on devrait quand même voir le Boris plus tranchant en Coupe des Landes, puisque l’ex-joueur des Spurs a l’intention de la remporter.