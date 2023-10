Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après le trophée de MIP celui de DPOY, le “Defensive Player Of the Year”, qui récompense chaque année le meilleur défenseur de la Ligue !

Giovanni : Anthony Davis

Sans parler du fait que Bam Adebayo va encore laisser éclater son seum au moment du reveal des votes, cette saison j’imagine bien Anthony Davis remettre les pendules à l’heure. Chaque année c’est la même avec le Emmanuel Chain de la NBA, mais chaque année je me fais avoir et cette fois-ci… bah j’ai encore envie. Dominant en Playoffs, AD a déclaré cette saison vouloir disputer les 82 matchs de la saison, et même si c’est la résolution la moins crédible de l’histoire, on va continuer de croire que ça reste possible. En pleine possession de ses moyens Anthony Davis est le meilleur défenseur de la planète, alors suffit… qu’il reste en pleine possession de ses moyens non ?

Nico M

Nico V : Evan Mobley

Evan Mobley, le rempart ultime dans quelques mois ? Oui, et cela sera une fantastique motivation pour des Cavaliers qui veulent réussir à accomplir une grande campagne de Playoffs. Un grand, dans une équipe qui va gagner, avec des aptitudes défensives déjà monstrueuses ? N’en dites pas plus. La concurrence sera rude mais le garçon va encore progresser. La différence se fera précisément sur ce point.

Alex : Evan Mobley

J’ai misé sur lui dans ma prédiction des Hexperts alors je ne vais pas me défiler sur Evan Mobley. Grand fan du bonhomme depuis le jour 1, déjà un Top 3 défenseur de la Ligue alors qu’il n’a que… 22 ans. Trop fort, trop intelligent défensivement dans le placement, l’analyse de l’adversaire. Un roc, une muraille, une sorte d’alien quelque part entre Kevin Garnett et Anthony Davis 2.0, même s’il faut encore taffer en attaque pour coller à la comparaison. Cleveland devrait encore compter parmi les meilleures défenses du pays en 2024 et Evan Mobley est le pilier qui fait tenir toute la façade. C’est l’heure d’aller ajouter son nom au panthéon des DPOY.

Clément : Evan Mobley

Son profil Bam Adebayesque va dépasser… Bam Adebayo. On connaît la chanson, le Heat manquera encore de reconnaissance avant de tout casser en Playoffs. Et en ce sens, ma petite pièce pour le meilleur défenseur de l’année est posée sur Evan Mobley. Capable de défendre tous les postes dans la ligue avec brio, il était déjà dans la conversation l’an dernier mais le statisticien des Grizzlies a pipé les dés. Cette année, l’ancien d’USC va encore apporter son lot d’interceptions et de contres, tout en ayant le même impact qui le caractérise, celui qui ne se traduit pas forcément dans les statistiques. Il est le leader vocal et émotionnel de cette défense, et pourtant on ne sait toujours pas s’il parle. Il va pourtant bien falloir quand il va présenter son trophée à la presse.

Robin : Jrue Holiday

La deuxième meilleure défense de NBA qui voit arriver dans ses rangs celui qui a récemment été “élu” meilleur défenseur extérieur de la Ligue par les GM’s, ça sonne bien. Le plus âgé de la fratrie des vacanciers (pas celle des nudistes hollandais, l’autre) était, ces dernières années, dans l’ombre de Giannis Anterokounmpo et de Brook Lopez lors des votes de fin de saison. En posant ses valises à Boston, il en sort et rejoint une franchise qui a vu, cet été, le départ de deux de ses meilleurs défenseurs, Marcus Smart et Robert Williams. Alors si l’équipe de Joe Mazzulla parvient, en 2023-24, à maintenir un tel niveau de ce côté du terrain, Jrue Holiday pourrait bien en récolter les lauriers.